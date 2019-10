„Nedaleko vlakového nádraží zaútočil nožem na dvaasedmdesátiletého seniora a způsobil mu vícečetné bodnořezné poranění. Senior po incidentu skončil v nemocnici. Nyní už však není bezprostředně ohrožen na životě. Útočník byl na místě zadržen. Specialisté ohledali místo činu a vyslýchají svědky. Událost prověřujeme pro pokus zvlášť závažného zločinu vraždy,“ uvedl policejní mluvčí David Chaloupka.

Agresor je podle informací Deníku Rovnost pod dohledem policie.

Znojemští strážníci v úterý zveřejnili fotografii ze zásahu a podrobnější informace o útočníkovi. Podle nich byl muž na chladné pondělní dopoledne málo oblečený a dokonce bosý a disponoval značnou fyzickou silou. „Jako by byl psychicky zcela mimo,“ uvedl preventista Městské policie Znojmě Petr Hladký.

Oznámení zděšených občanů na lince 156 o muži, který se s nožem v ruce pohybuje po ulici Bratří Čapků a pokouší se napadat kolemjdoucí, přijali strážníci deset minut před jedenáctou hodinou dopolední. „Na místo vyrazily dvě hlídky Městské policie Znojmo, první z nich dorazila velmi rychle - po necelých třech minutách od oznámení. Když se tato hlídka blížila k ulici, uviděla v sousední ulici 28. října muže ve středním věku v krátkém tričku, s kraťasy a bosého. V jedné ruce držel nůž a v druhé kleště,“ přiblížil začátek zákroku proti nebezpečnému muži Hladký.

V okolí bylo více lidí, kteří na strážníky křičeli, že to je on. „Muž byl viditelně rozrušený a křičel: 'pomoc, zloději. Já jsem ho zabil.' Strážníci se k němu s teleskopickými obušky v rukou přiblížili a donutili ho, aby nůž i kleště položil na zem. Protože kladl odpor, svedli ho s pomocí donucovacích prostředků na zem, kde mu nasadili na ruce pouta,“ popsal situaci Hladký.

Při zákroku se agresivnímu muži podařilo kopnout jednoho ze strážníků do nohy a břicha. „Zadržený měl nebývalou sílu, jako by byl psychicky zcela mimo. Za chvíli na místo dorazila hlídka republikové policie, která s jedním strážníkem běžela do blízkého domu. V něm se na chodbě nacházel pobodaný muž. Do příjezdu zdravotnické záchranné služby mu poskytli první pomoc. V rámci součinnosti s policií pak strážníci podezřelého odvezli na psychiatrické oddělení Nemocnice Znojmo,“ dodal preventista strážníků.

Jak v úterý Deník Rovnost zjistil, pobodaný muž je nyní mimo ohrožení života. „Jeho stav je stabilizovaný,“ konstatoval mluvčí nemocnice Pavel Jajtner.

Zda však napadený nebude mít trvalé následky, není v tuto chvíli jasné. Nemocnice odmítá sdělit bližší podrobnosti.