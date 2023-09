Mladíka v Písku měl pobodat Ukrajinec. Vyšetřování ukázalo, že vše je jinak

Kriminalisté rozpletli incident, o kterém mluvil na sociálních sítích celý Písek, vše bylo ale trochu jinak. Stalo se to, jak již Deník informoval, 25. srpna, kdy strážníci s policisty zasahovali u mladého muže s bodnou ránou v hrudníku. Do hry vstoupila i jistá Jana svolávající protestní pochod. Ukázalo se, že je to ale muž.

Útok nožem - Ilustrační foto | Foto: Shutterstock