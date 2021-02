Teprve šestnáctiletý člen Sboru dobrovolných hasičů v Nové Roli Dominik Svoboda prokázal opravdové hrdinství. Před pár dny zachránil život mladé dívce, pod níž se prolomil led na Novorolském rybníku, když tam bruslila. Sám se přitom vystavil velkému riziku, že se do ledové vody proboří. Za svůj hrdinský čin dostane medaili za záchranu života.

„Hráli jsme s kamarády hokej. Lidí na rybníku bylo více. Bylo už šero, když jsem zaslechl volání. Pak jsem rozpoznal, že dospělí volají o pomoc. Asi sto metrů od nás se propadla třináctiletá dívka v ledu. Zakřičel jsem na kamaráda, ať mi podá hokejku, a vydal jsem se za ní,“ vypráví student průmyslové školy a nadějný mladý atlet.

Dospělí hysterčili, on nezpanikařil

Díky tomu, že je hasič, měl povědomí, co dělat. Nezpanikařil, zatímco dospělí hysterčili. „Samotného mě překvapilo, jak jsem se zachoval. Šlo mi hlavně o tu dívku. Stále jsem přemýšlel, jak bych jí pomohl, kdybych se taky propadl,“ vzpomíná. Aniž by ho někdo jistil, zaklekl a začal se k dívce plazit. Jak se ale přibližoval, cítil, že led přestává být stabilní. „Byl čím dál měkčí, ale k dívce jsem se dostal. Snažil jsem se ji uklidnit a řekl, ať natáhne ruku. Jenomže nemohla, jak byla zmrzlá. Musel jsem tedy já. A pak jsem ji vytáhl,“ líčí student, který také dobře věděl, že dívku musejí okamžitě svléknout z mokrých věcí. S kamarády a jedním mužem jí poskytli své vlastní oblečení. „Domů jsem přišel jen v tričku a řekl rodičům, že jsem přišel o oblečení. Pak jsem vysvětlil, co se stalo. Jsou na mě pyšní,“ dodává Dominik.

„Opravdu klobouk dolů před tím, co dokázal,“ nešetří chválou velitel hasičů Stanislav Hubáček. Vzpomněl na podobnou událost z roku 1991, jež ovšem neměla dobrý konec. „Tehdy se led na Novorolském rybníku prolomil pod jedenáctiletým chlapcem. I když ho vytáhli ještě živého, v nemocnici na následky podchlazení zemřel,“ vypráví.

V současnosti hrozí, že případů bude přibývat. Kvůli pandemii jsou zavřeny zimní stadiony a počasí vybízí k bruslení venku. Mluvčí krajských hasičů Martin Kasal upozorňuje, že člověk nikdy na takovém ledu nemůže mít jistotu, že je bezpečný. „Zatím jsme letos ještě nikoho nezachraňovali. Led ale nemusí být všude stejný, stačí malá překážka, nerovnost, která jeho pevnost naruší. Nejhorší jsou odlehlé rybníky, kde nemá ani kdo pomoci,“ uzavírá mluvčí.