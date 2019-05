„V těchto chvílích probíhá výslech podezřelého a další šetření. Víc zatím prozradit nemohu,“ řekl.

Rozplétání první letošní vraždy v Olomouckém kraji nadále pokračuje. O tom, zda policisté zadrženou osobu obviní, nebo propustí, by se mělo rozhodnout nejpozději během úterý.

Šestadvacetiletý muž z Litovelska byl na faře nalezen mrtvý v pondělí 29. dubna po poledni. Pitva potvrdila, že zemřel násilnou smrtí.

Svoji roli v tragédii pravděpodobně sehrály drogy.

„Byl to nejbližší člověk paní farářky, která je zcela zdrcena. Prožíval těžké období, měl co do činění s drogami. Snažila se mu pomoci, věřila, že s tím skoncuje a dá si svůj život do pořádku. Ubytovala ho tam na přechodnou dobu. Neoficiálně, neměl žádnou nájemní smlouvu. Bohužel byl stále v kontaktu s různými lidmi. Je to tragédie,“ popisoval Deníku dobře informovaný zdroj.

Pohrabáč potřísněný krví

Den po vraždě byl na nádraží v Senici na Hané objeven pohrabáč potřísněný krví, údajně šlo o vražednou zbraň.

Svědci přivolali policii, která místo nálezu důkladně prohledala a vyslechla i obyvatele nedalekých domů. Nic podezřelého neviděli, ale jeden z nich na dřevěnou budovu u nádraží umístil kameru. Ta má hlídat kontejnery od lidí, kteří do nich vhazují nevhodné věci.

Fotopast je však umístěna na opačné straně, než jsou koleje, takže pokud vrah v Senici přesedl na jiný vlak a odjel pryč, nezachytila by ho.

V Olomouckém kraji se jedná o první vraždu v letošním roce. Pachateli hrozí trest odnětí svobody na deset až osmnáct let.