Dušoval se také, že vzniklou škodu beze zbytku uhradí. Díky tomu neskončil ve vazbě a trestní stíhání probíhalo na svobodě. Záhy se však ukázalo, že mladík lhal.

Do týdne se znovu ocitl v rukou ochránců zákona. Po prvním propuštění vnikl do dalších obchodů a provozoven. „I přesto, že se komisaři doznal k dalším vloupáním do různých objektů či prodejen v Ostravě, šanci na pobyt na svobodě už nedostal,“ konstatovala Eva Michalíková z moravskoslezské policie. Na muže byl podán návrh na vzetí do vazby, kterému soud vyhověl.

Mladík má na svědomí celkem třináct vloupání. Mimo jiné vnikl do trafiky. Skočil do ní z poměrně velké výšky po zdolání okna. Při akrobatickém kousku jej zachytily kamery.

Bral vše, co mělo nějakou hodnotu, počítači počínaje a doutníky konče. Odnesl si například i šest židlí v hodnotě padesát tisíc korun. Nábytek, imitující renesanci, ukryl v bytě své matky, kde je zajistila policie a vrátila majiteli. Celková škoda byla vyčíslena na bezmála dvě stě tisíc korun. Mladík, který byl již v minulosti odsouzen, je obviněn z krádeže, porušování domovní svobody a poškození cizí věci.

Vzhledem k tomu, že se takového jednání dopustil v době nouzového stavu, nyní mu hrozí trest odnětí svobody od dvou do osmi let,“ uzavřela Michalíková.