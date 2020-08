S internetovým podvodem se podle policejní mluvčí Lenky Pokorné setkal i sedmatřicetiletý muž z Českokrumlovska, který se obrátil na českokrumlovské policisty a oznámil, že si na jedné ze sociálních sítí nalezl inzerát, ve kterém byl nabízen krampus kožich.

"Vzhledem k tomu, že měl o zmíněný kožich zájem, spojil se s prodejcem a dohodli se na podmínkách prodeje. V ke konci května letošního roku zaplatil převodem ze svého účtu požadovanou finanční částku a očekával doručení balíčku. Do současné doby však žádnou zásilku neobdržel a prodejce s ním přestal komunikovat. Oznamovatel vyčíslil svoji škodu na více než 12 tisíc korun," popsala Lenka Pokorná.

Policisté zahájili úkony trestního řízení pro podezření ze spáchání přečinu podvod.

Vzhledem k jisté nejistotě a sázce do loterie v oblasti nákupů po internetu je podle policejní mluvčí naprosto nezbytné zjistit si co nejvíce informací o prodejci a pokud to podmínky dovolují zaplatit až při převzetí zboží.

"Je lepší volit variantu přímého odběru, ať už v některých z prodejen internetového obchodu, kde si můžete zboží v klidu prohlédnout a převzít, nebo při osobním setkání s prodávajícím," radí dále Lenka Pokorná.