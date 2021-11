Klein, který má v trestním rejstříku už jedenáct záznamů a v současnosti je jednatelem soukromé firmy, sepsal podle obžaloby vloni v dubnu a květnu pět žádostí o poskytnutí kompenzačního bonusu, které e-mailem odeslal na podatelnu finančního úřadu. Čtyři do Klatov, jednu do Trutnova.

Žádosti zasílal jménem Zuzany J. a Milana S., ovšem bez jejich vědomí. Peníze žádal zaslat buď na účet, k němuž měl dispoziční oprávnění, nebo na účet, který patřil jeho o 28 let mladší přítelkyni Kláře P. Uspěl ale jen jednou, když mu finanční úřad vyplatil 25 tisíc korun. Další bonusy v celkové výši 103 tisíc korun mu již na účet odeslány nebyly.

Muž vinu popírá

Před soudem Klein, jenž se nyní zdržuje na Klatovsku, vinu popřel. „To, co je v obžalobě, není pravda,“ prohlásil. Dodal, že se Zuzanou J. podnikala jeho bývalá žena Aisha Elizabeth a on jim pomáhal mimo jiné nastartovat e-shop. Žádosti o bonusy psal za svoji exmanželku, kterou zastupoval, a to na její žádost.

Protože měl na svůj účet exekuce, poprosil Zuzanu J., aby pro něj založila účet a předala mu platební kartu, což učinila. Tam také peníze přišly a jeho žena je vybrala. To bylo v dubnu. S dalšími žádostmi sepsanými během května nemá podle svých slov nic společného.

U soudu vypovídaly i jeho přítelkyně a exmanželka, zvláště druhá z nich si ale občas přímo protiřečila.

Líčení bude pokračovat v prosinci výslechem dalších svědků. Muži přitěžuje, že se podvodu měl dopustit za nouzového stavu.