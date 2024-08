„Máte čtyřbodový přestupek, více info zde.“ Tak zněl text SMSky, kterou obdržela čtenářka Deníku.

„Shodou okolností jsem nedávno na silnici nedávala pozor a mám dojem, že mě na Budějovicku na začátku jedné vesnice vyfotil radar, a tak jsem s pokutou počítala. Pokrčila jsem proto rameny s tím, že to prostě radši zaplatím hned,“ svěřila se žena Deníku. Jelikož se stydí, že se málem nechala nachytat podvodníky, poprosila redakci, aby nezveřejňovala její jméno. Říkejme jí proto třeba Klára.

Klára tedy klikla na odkaz v SMS zprávě, který ji navedl na webovou stránku, která se tvářila jako web ministerstva dopravy, respektive výpis z bodového konta. „Psali tam, že pokuta je za překročení rychlosti o 20 a více kilometrů za hodinu v obci nebo o 30 a více kilometrů za hodinu mimo obec, a to ve výši 4 až 10 tisíc korun, což odpovídá,“ popsala.

Pak už ji od průšvihu zachránila jen šťastná náhoda.

Nesmyslná URL adresa

Na stránce byl totiž další odkaz, který ji navedl na „Přihlášení pomocí datové schránky“ - a falešný web datové schránky vypadal věrohodně. „Měl ale nesmyslnou URL adresu, stejně jako původní odkaz, to mi ale v tom náhlém stresu vůbec nedošlo. Vyděsila mě ta částka - a zároveň tam psali, že když zaplatím do 18 hodin, pokuta bude poloviční. Už to mě mělo trknout, ale bohužel jsem měla logické uvažování zjevně zablokované,“ konstatovala Klára.

Jelikož datovou schránku má a využívá ji, otevřela si nové okno webového prohlížeče a do datové schránky se přihlásila běžnou cestou.

„Tam jsem ale viděla, že nemám žádnou novou zprávu, a až v tu chvíli mi to docvaklo. Málem jsem se nechala nachytat. Kdybych klikla na odkaz do datovky z té zprávy, která mi přišla, dala bych podvodníkům přístup ke svému bankovnictví! Mohla jsem přijít o všechny peníze a klidně si mým jménem mohli vzít statisícový úvěr, který bych musela splácet. Ani nevím, co mě přimělo k tomu jít do datovky jinou cestou, ale díky bohu za to,“ oddychla si.

„Opravdu mě nenapadlo, že i já skočím podvodníkům na špek, ale je to tak. Strašně se stydím a vlastně ani nechci, aby to mí kamarádi o mně věděli. Řekla jsem to jen svým nejbližším,“ uzavřela.