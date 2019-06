„Jedenašedesátiletá žena s trvalým bydlištěm nedaleko Prahy se od loňského podzimu zdržovala ve Znojmě. Pod různými legendami vylákala z důchodců peníze. Získala tak téměř šedesát tisíc korun,“ uvedla policejní mluvčí Lenka Drahokoupilová.

Po usilovné mravenčí práci se kriminalistům ženu v těchto dnech podařilo zadržet. „Nyní se již nachází ve vazební věznici. Důvodem je pětadvacet případů různých podvodů a krádeží na seniorech. V tomto oboru má již značné zkušenosti. Svědčí o tom i její pobyt ve věznici, kam ji v roce 2017 poslal soudce Okresního soudu v Kladně. Loni v létě byla podmíněně propuštěna se zkušební dobou do konce července roku 2021,“ naznačila Drahokoupilová.

Jak se ukázalo, místem trestné činnosti ženy se nyní stalo Znojmo. „Zjistili jsme, že zde od začátku října do začátku června kontaktovala pětadvacet mužů a žen ve věku 67 až 97 let. Většina měla však hodně přes 80let. Podařilo se jí od nich bezcitně vylákat téměř šedesát tisíc korun. Jednalo se o částky od pěti set korun do šesti tisíc, nejčastěji to byly dva až tři tisíce korun,“ přiblížila mluvčí.

Důvěru lidí si podvodnice získala různými záminkami. „Potřebovala například peníze na opravu auta, pračky, ledničky, nákup nového gauče, natankování benzínu, zaplacení pokuty, taxi služby do Brna nebo výdajů se stěhováním. Ve dvou případech měla v nestřeženém okamžiku odcizit peníze z volně odložených peněženek přímo u nich v bytech,“ konstatovala policejní mluvčí.

Na základě předložených důkazů soudce rozhodl o jejím vzetí do vazby. „Trestnímu stíhání tedy bude čelit za mřížemi. Za její protiprávní jednání ve Znojmě jí hrozí odnětí svobody na jeden rok až pět let,“ uzavřela Drahokoupilová.