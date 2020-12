Dnes jednadvacetiletý muž zakládal od jara 2017 na sociální síti smyšlené ženské profily. Poté skrze ně komunikoval s muži, kterým nabízel sexuální služby. Ještě předtím ale měly jejich náklonnost zpečetit peníze.

„Svůj první falešný ženský profil založil mladík v sedmnácti letech. Nabízel tehdy sex osmatřicetiletému muži, který o něj měl zájem. Postupně se na sociální síti seznámil se čtyřmi muži ve věku od 25 do 38 let,“ přibližuje případ mluvčí zlínské policie Monika Kozumplíková. Tři z nich se do něj jako do ženy zamilovali a dobrovolně mu zasílali peníze na různé potřeby. Čtvrtý muž udělal neuváženou chybu. „Poslal svoje intimní fotografie, které se staly předmětem vydírání. Peníze poté muž mladíkovi posílal za to, že tyto fotografe nebudou zveřejněny,“ vysvětluje Kozumpíková.

S žádným z mužů, které podvedl, se nikdy nesetkal, i když dvěma z nich tvrdil, že už je na cestě za nimi nebo přímo v jejich městě a tím vylákal další peníze na ubytování, cestu nebo úhradu pokuty. Peníze mu muži posílali také na operace či pohřby jeho blízkých osob, zaplacení nájmu, soudní řízení či opravy vozidla.

Vydělal si přes milion

V období necelých dvou let, od dubna 2017 do ledna 2019 si podvody a planými sliby vydělal mladík podle policie téměř jeden a půl milionu korun. Nekalé činnosti si byl vědom a spojil proto síly se známými, kteří tok peněz rozředili do svých účtů. „Každému z nich dal potom za výběr peněz z jejich účtu provizi od několika set do tří tisíc korun. Peníze si nechával posílat dokonce i na účet své nic netušící přítelkyně,“ poznamenává mluvčí policie. Peníze zaplatily drahé dovolené a návštěvy luxusních restaurací.

K odhalení pachatele nakonec přispělo oznámení osmatřicetiletého Zlíňana, který přišel o více než 77 tisíc korun a s údajnou kráskou mu došla trpělivost. „Další podvedení podávali trestí oznámení v jiných městech, trestní řízení potom kriminalisté sloučili ve Zlíně, kde také odhalili pachatele,“ dodává k vyšetřování mluvčí policie Kozumpíková. V případě odsouzení hrozí dosud netrestanému muži trest odnětí svobody na dva až osm let.