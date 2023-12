Nejedno osamocené srdce se zaraduje, když obdrží hezkou zprávu. I když to je jen přes internet. Potíž je v tom, že takový člověk zpravidla neví, kdo ji skutečně odeslal. Podvody s milostnými dopisy stály už nejednu ženu nebo muže i statisíce korun.

Podvody s milostnými dopisy stály už nejednu ženu nebo muže i statisíce korun | Foto: Shutterstock

Zdroj: DeníkPaní Lenka (jméno redakce pozměnila) si začala dopisovat se známým českým houslistou. Alespoň to si o člověku, který ji na internetu začal oslovovat „lásko“ a „miláčku“, celou dobu myslela. V jednu chvíli jí neodolatelný virtuóz navrhl, aby založila několik bankovních účtů u různých bank. Souhlasila.

Následně na tyto účty začaly chodit peníze. Netušila, že se jedná o podvodně vylákané prostředky.

Od prosince 2022 do ledna 2023 tak inkasovala 137 plateb od více než 70 lidí ve výši bezmála 11 milionů korun. Ty pak podle instrukcí za odměnu přeposílala na zahraniční účty. Že se nechala nachytat zjistila, když se o případ začala zajímat policie. Dozvěděla se přitom, že z nedbalosti legalizovala výnosy z trestné činnosti. Stala se obětí takzvaných milostných dopisů, tedy podvodů označovaných jako love scam.

Policie k tomuto druhu trestné činnosti nedělá samostatné statistiky, ale ze zkušeností detektivů vyplývá, že nejčastějšími oběťmi jsou ženy ve věku čtyřicet až šedesát let. Nezáleží přitom na dosaženém vzdělání nebo sociálním statutu. Objektem zájmu podvodníků však v posledních pár letech bývají též muži.

„Častěji sestávají obětí kombinovaného podvodu lásky do ‚krásky z Východu‘ s vmanipulováním do podvodné investice,“ přiblížila vedoucí odboru hospodářské kriminality Úřadu služby kriminální policie a vyšetřování Policejního prezidia Kateřina Zemanová.

Její slova potvrzuje případ Jaroslava (jméno redakce změnila). Ten byl osloven tajemnou seržantkou, které postupně poslal 1200, tisíc a tři tisíce eur, tedy dohromady přes 126 tisíc korun. Jeho syn ho pak přistihl ve chvíli, kdy se v bance snažil sjednat úvěr na dalších 260 tisíc korun. Jaroslav řekl, že seržantka prý peníze potřebovala na vyvázání se ze služby a vyřešení rozvodu v USA. Následně měla přiletět za za ním. Díky zásahu syna mu banka odmítla úvěr dát, čímž ho zachránila před ještě větší škodou.

Zdroj: Deník Počet kybernetických útoků na klienty tuzemských bank roste už několik let. Jen za prvních šest měsíců letošního roku jich bylo přes třicet jedna tisíc. Celkové škody jdou do stovek milionů. Deník.cz ve spolupráci s Českou bankovní asociací přichystal pokračování seriálu Digitální podvody – jak bránit své peníze. Vše k tématu najdete každou středu na www.denik.cz.

Ty přitom malé nebývají. Manažer České spořitelny pro klientskou bezpečnost a bankovní identitu Petr Zíma je počítá na desítky, někdy až stovky tisíc korun, což potvrdila i policistka Zemanová. „Bohužel jsou případy, kdy škody dosáhly i několik milionů korun. Často totiž dochází k tomu, že se ženy zadluží, vezmou si půjčky, a to i ty nebankovní,“ řekla. V některých případech jsou oběti dokonce schopné zpronevěřit i firemní peníze.

Podvody mají zpravidla podobný průběh. „Klientka je kontaktována podvodníkem, třeba údajným vojákem, na Facebooku do soukromé zprávy nebo komentářem pod příspěvkem,“ nastínil Zíma.

Dodal, že následuje seznamování a navazování vztahu, což někdy trvá jen několik hodin, jindy i několik týdnů. Podvodník pak začíná z oběti lákat peníze pod různými záminkami. Nejčastěji se jedná o peníze na letenku, vyplacení z vojenské mise nebo peníze na dítě či jídlo.

Takovým útokům se lze jen těžko bránit. „Podvod trvá opravdu dlouho, protože oběť je citově zainteresovaná a podvodníkem manipulovaná,“ vysvětlil Zíma.

Výhra k nezaplacení

Moderní obdobou takzvaných nigerijských dopisů jsou i podvodné výhry založené na jedné ze základních lidských vlastností – ziskuchtivosti. „Zpravidla jde o hromadné rozesílání informace do e-mailů o závratné výhře. Tedy klasický phishing. S podvodnými informacemi o možnosti výhry či získání nějaké věci zadarmo, se lze setkat na sociálních sítích,“ přiblížila Zemanová.

Seriál o digitálních podvodech:

22. 11. - Podvodné e-shopy

29. 11. - Investiční podvody

6. 12. - Milostné dopisy a výhry

13. 12. - Bazarové podvody

20. 12. - Bílé koně

27. 12. - Podvodné telefonáty seniorům

Další variantou jsou různé e-maily od údajných zahraničních notářů nebo advokátních kanceláří. Informují třeba o úmrtí milionáře, který nezanechal žádného dědice. V těchto případech je potřeba postupně zaslat peníze. „Zde by měl vítězit selský rozum. Pokud jsem nikde nesázel, je nelogické, pokud mi někdo tvrdí, že jsem něco někde vyhrál. Zpravidla jde o astronomické výhry v řádech statisíců či milionů,“ poradila Zemanová.

Platí zásady bezpečného internetu. Vždy by si měli lidé důkladně rozmyslet, komu poskytují osobní údaje. A to včetně platebních údajů, které by měli zadávat jen do ověřeného internetového bankovnictví nebo důvěryhodné platební brány. Nikdy by se neměli nechat přesměrovávat z e-mailové zprávy do internetového bankovnictví. Rovněž by si měli dávat pozor na veřejné wifi sítě.

Jako užitečný návod k rozpoznání podvodných útoků dokáže posloužit Kybertest.cz, který připravila Česká bankovní asociace. V něm si každý může vyzkoušet svou zdatnost v kybernetické bezpečnosti.