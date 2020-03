Kromě kola našli policisté u řeky Moravy také tašku pohřešované čtyřiasedmdesátileté ženy. „Prověřovali jsme možnosti, kde se může vyskytovat, například zdravotnická zařízení, ale vše bez kladného poznatku. Nález kola a tašky nasvědčoval možnosti, že žena mohla utonout ve vodním toku,“ sdělil policejní mluvčí Petr Zámečník.

Jak místní upozornili, tak právě v den, kdy penzistka zmizela, se v Moravě zvyšovala hladina a zrychloval průtok. Přesto v ní pátral policejní potápěč. Na břehu hledal ženu i psovod se psem. A také hasiči. „Většinou policii asistujeme při plošném pátrání nebo ve vodních tocích, kde můžeme využít naši techniku. Pomáhají i dobrovolní hasiči,“ uvedl mluvčí jihomoravských hasičů Jaroslav Mikoška s tím, že ročně jde o několik případů.

Přes veškeré vynaložené úsilí zůstává Marie Sítková aktuálně mezi dvojicí pohřešovaných žen z hodonínského okresu.

Nalezení se ani téměř po třech letech nedočkala rodina Pavly Zálešákové z Nechvalína. Po ní se slehla zem dva dny před tím, než její muž vstoupil u Kyjova před rozjetý vlak. Celý případ kriminalisté uzavřeli až v závěru roku. „Učinili tak z důvodů nepřípustnosti stíhání. Jedním z nich je i to, že pachatel zemřel,“ uvedl tehdy krajský policejní mluvčí Pavel Šváb.

Šest mužů

V policejní databázi pohřešovaných zůstává i šest mužů z Hodonínska. „Pátrání trvá dvacet let. Pokud pohřešovaný není po tuto dobu nalezen, tak se pátrání ukončuje,“ vysvětlila za policii Lenka Drahokoupilová.

Mezi nenalezenými muži je nejkratší dobu Ludvík Mach z Horňácka. Jeho pohřešování nahlásil loni v červnu policistům ve Veselí nad Moravou jeho bratranec s tím, že si jel hledat práci do Prahy. Po více než týdnu se ale nevrátil. Stopy po něm vedly na druhou stranu střední Evropy. Jeho auto se totiž našlo po dvou měsících ve slovenské Žilině. Následovalo přeshraniční pátrání ve spolupráci se slovenskými strážci zákona. Macha však nenašli.

Podobně zmizely stopy i po Josefu Bílovi, jehož pohřešování nahlásila rodina v roce 2013 s tím, že ho už tři roky neviděla. „V únoru 2012 se na schodech budovy Městského úřadu ve Strážnici našel občanský průkaz pohřešovaného,“ sdělil tehdy Zámečník. To jsou ale poslední zveřejněné informace o vysokém muži s plnovousem. Zcela jiný je osud doposud pohřešovaného Martina Minaříka. Poslední zpráva o horolezci, jehož tehdejší úřední bydliště bylo v hodonínském okrese, pochází z dubna 2009 z Nepálu z desáté nejvyšší hory světa – Annapurny. „Pomalu se posunujeme dolů, sílu prošlapávat stopu má jen Eli. Strmé srázy odjišťujeme, tak jsme slezli celý Rock Noir. Jde to velmi pomalu,“ to jsou poslední věty z deníku tehdy jedenačtyřicetiletého horolezce z Blatničky.

Pohřešovaní na Hodonínsku

Marie Sítková (od 20. 2. 2020)

Pavla Zálešáková (od 28. 3. 2017)

Ludvík Mach (od 4. 6. 2019)

Lukáš Strmiska (od 15. 4. 2015)

Josef Bíla (od 29. 4. 2013)

Vojtěch Seďa (od 5. 10. 2010)

Martin Minařík (od 15. 6. 2009)

René Kmenta (od 25. 9. 2001)

Zdroj: Policie ČR