/FOTO, VIDEO/ V srpnu uplynulo už patnáct let od zmizení Petry Žroutové z Hýskova, maminky tehdy čtyřletého chlapce. Žena se pravděpodobně stala obětí kriminálního činu, ale její tělo se nikdy nenašlo. Případ zůstává i po tak dlouhé době nevyřešený.

Zmizení Petry Žroutové z Hýskova je stále záhadou. Velmi jistě byla zavražděna | Video: Radek R. Kaša

Petra měla trvalé bydliště hlášené v Praze-Ruzyni, nějaký čas trvající neshody s manželem ji ale donutily odstěhovat se ke švagrové do hospodářské usedlosti v Hýskově. Na statku žila i se svým čtyřletým synem v jednom pokoji.

Dne 2. srpna roku 2008 její příbuzní ohlásili, že se nevrátila z práce. „Velmi pravděpodobně byla nezvěstná už den předtím,“ vrací se ve vzpomínkách zpátky v čase berounský kriminalista a policejní pátrač Radek Lancinger, zatímco listuje ve spisu, jenž obsahuje veškeré nasbírané detaily a poznatky o vyšetřování a pátrání po tehdy šestadvacetileté ženě.

Pracovala ve firmě Kostal Zdice, takže do zaměstnání odcházela časně ráno. Mnohdy tak, že ji nikdo neviděl domov opouštět. Všichni na to přitom byli zvyklí – pokaždé se totiž za svým synem do Hýskova vrátila.

„Problém byl v tom, že chodila buď přes byt své švagrové, nebo často používala zadní vchod, který vedl skrze starý kravín. Ten využívala hlavně v brzkých hodinách, aby rodinu zbytečně nebudila. Všichni si tedy mysleli, že to ráno v sobotu 2. srpna odešla normálně do práce. Až když se večer nevrátila, bylo nám nahlášeno její zmizení,“ vypráví kriminalista.

Svědkem hádky byl čtyřletý syn

Předchozí páteční večer tak byl časem, kdy byla mladá maminka viděna naposledy. Tehdy ji zrovna navštívil i její manžel. Jak se posléze při vyšetřování povedlo policistům zjistit od jejího čtyřletého syna, ten večer mělo mezi partnery dojít k hádce. „Ale vzhledem k jeho nízkému věku nám nedokázal říct víc,“ vysvětluje Lancinger.

Onen večer se tak stal klíčovým momentem, jenž ale vyšetřovatelům nejvíce zamotal hlavy. Důkazů a stop vypovídajících, jak mohla žena zmizet, bylo totiž poskrovnu. Bylo ale jisté, že sama by svého syna, na kterého byla podle policie velmi fixovaná, neopustila.

Nejsilnější motiv byl tedy prakticky okamžitě shledán u tehdejšího manžela. Byl navíc posledním, kdo ji viděl živou. Vše ale zůstalo pouze v rovině domněnek a vyšetřovacích verzí - a podíl manžela na zmizení ženy byl vyloučen.

Muž byl totiž pouze spatřen, jak ten večer normálně odchází předem přes byt švagrové a rodině sdělil, že Petra Žroutová a její syn měli jít už spát. „Takže je do toho pokoje nikdo nešel zkontrolovat. Nicméně se tam předtím zdržel poměrně dlouhou dobu a měl tady čas udělat cokoliv. Uvnitř se našla i kapka krve, která patřila poškozené. K té její manžel uvedl, že ji v hádce pouze uhodil,“ dodává kriminalista.

Rozsáhlé policejní pátrání spojené s vyšetřováním ale nic neprokázalo. Ani když policie údajné místo činu začala prohledávat ještě ten večer, kdy rodina Petry Žroutové nahlásila její zmizení.

Manžel byl dva dny nezvěstný

„Byl tam hned náš výjezd a začalo se propátrávat i okolí té usedlosti. Divné ale bylo, že od začátku pátrání byl asi dva dny nezvěstný i její manžel. Když se pak ukázal u příbuzných v Lounech, byl ostříhaný a tvrdil, že věci, které měl mít v té době na sobě, si nějak umazal, a tak je spálil v kotli. Bohužel tím, že nebyl dva dny k mání, byly další možné důkazy znehodnoceny. Byl i poškrábaný. Ale protože pracoval jako zedník, tvrdil, že to bylo z toho, jak tahal tvárnice,“ popisuje Lancinger.

I po této slepé uličce kriminalisté ze středočeské mord party případ nadále vyšetřovali jako vraždu. Nakonec jej však v únoru 2009 museli odložit. Byli si nicméně více než jisti, že tělo muselo být někde zahrabáno. Ale kde?

Naděje na rozuzlení případu svitla v září roku 2010, když se v nedalekých lesích našla lebka ženy. Kronika Hýskova hovoří „o hrůzném nálezu v lesním porostu“. Při dalším šetření se ale zjistilo, že kosterní pozůstatky patřily ženě z Kladenska.

Jednou z dalších verzí bylo, že se tělo stále nachází přímo na statku. „Domnívali jsme se od začátku, že může být na vytipovaných místech zakopaná někde v té zemědělské usedlosti, kde byly například různé hospodářské jímky. Pročesali jsme to tam celé včetně okolí obce a Berounky, která teče níže, ale nic jsme nenašli,“ líčí dále Lancinger.

Načež během roku 2015 šel k zemi samotný statek, aby mohl ustoupit novému bydlení. „Při demolici se to tam celé rozhrabalo, tak jsme čekali, jestli se něco neobjeví. Ale opět jsme nic podezřelého nenašli,“ poznamenal detektiv.

Případu se nakonec ještě v září 2019 ujal elitní vyšetřovatelský tým Tempus. Ani tomu se nepovedlo najít něco nového, co by pomohlo střípky příběhu poskládat dohromady. „Kolegové prověřovali několik verzí, kdy se tělo pohřešované hledalo na řadě dalších míst, ale bezúspěšně,“ říká kriminalista.

Tělo nezvěstné ženy se nenašlo

Jak posléze Radek Lancinger upřesňuje, před patnácti lety ještě neexistovala například tak hustá síť bezpečnostních kamer jako dnes. Mohla by jinak pomoci zmapovat pohyb všech vozidel, která se mohla v čase zmizení Petry Žroutové v Hýskově a na výjezdech z obce nacházet. Podle všeho totiž muselo být tělo nezvěstné ženy z údajného místa činu odvezeno, když se nenašlo na statku a v blízkém okolí.

Naděje, že se pozůstatky těla Petry Žroutové najdou, nicméně stále trvá. „Po tak dlouhé době se bohužel nelze domnívat, že by žila. Už jen proto, že by svého syna takovýmto způsobem neopustila. Tím, že máme dnes možnosti poměrně snadné identifikace pomocí DNA, která v kostech zůstává zachovalá dlouhá léta, lze pořád doufat,“ uzavírá Radek Lancinger.