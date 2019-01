Krajský soud v Praze začal projednávat poněkud zvláštní případ. Jednasedmdesátiletý důchodce Jaromír Balda, který ze zdravotních důvodů při soudním líčení seděl, čelí obžalobě z teroristického útoku a vyhrožování teroristickým trestným činem. Loni v červnu totiž pokácel dva stromy na železniční tratě a způsobil tím nehodu dvou vlaků. Důvod? Chtěl vyvolat odpor proti migrantům. Seniorovi hrozí pět až patnáct let za mřížemi.

„V žádném případě jsem nedělal žádný teror. Nechtěl jsem nikomu ublížit nebo někoho zabít. Chtěl jsem pouze vyvolat odpor, aby k nám ta hrůza nepřišla,“ řekl u soudu Balda, kterého citovala Česká televize s odkazem na ČTK. „Neměl jsem strach ze všech migrantů. Jenom z těch náboženských, zmanipulovaných, sebevražedných,“ dodal. K činu se nicméně přiznal. Hlavní líčení rozplánoval předseda soudního senátu Jiří Wažik do středy, obžalovanému hrozí kromě trestu odnětí svobody i propadnutí majetku.

Poprvé narazil do pokáceného stromu na kolejích vlak počátkem loňského června na železničním koridoru Všetaty-Turnov mezi Mladou Boleslaví a Bakovem nad Jizerou, druhá zinscenovaná nehoda se odehrála mezi stanicemi Bezděz a Bělá pod Bezdězem. Naštěstí nedošlo ke zranění, avšak České dráhy vyčíslily způsobenou škodu na 155 tisíc korun, Správa železniční dopravní cesty přidala dalších 63 tisíc.

Obžalovaný senior z Bakova nad Jizerou opakovaně zdůraznil, že v dané době bral prášky na tlak, které měly vedlejší účinky. „Trápily mě hrůzné sny, které plynule navazovaly na to, co se dělo v Německu a ve Francii v souvislosti s migranty,“ uvedl Balda. Právě jedna z nočních můr podle jeho slov přiměla Baldu, aby šel pokácet první strom. Podruhé jej údajně motivovaly nepokoje v detenčním zařízení pro cizince Bělá-Jezová. „Chtěl jsem lidi varovat. Byl to zoufalý křik starého dědka k těm mladším, aby si dali pozor,“ vysvětlil.

Ve vazbě se mi to v hlavě trochu srovnalo

Balda u soudu v pondělí však připustil, že během pobytu ve vazbě v pankrácké věznici „se mu to v hlavě trochu srovnalo.“ Teď už situaci vnímá jinak: „Byla to ode mě zhovadilost, měl jsem se svěřit manželce nebo synům. Škodu bych chtěl uhradit, možná mi půjčí synové.“ Podle serveru Novinky.cz u soudu Baldova manželka odmítla vypovídat proti svému muži, ale slíbila náhradu škody a vyjádřila lítost nad tím, co se stalo.

Jenže důchodce o holi si zavařil i tím, že do schránek roznášel letáky, v nichž vyhrožoval útokem „českým nevěřícím psům a jejich pesicím“. Nedobrou češtinu zvolil záměrně, aby se vydával za muslimské džihádisty. „Chtěl jsem, aby se ty chytrý český hlavičky pozvedly nad zlatý český ručičky a uvědomily si, co se může stát,“ vysvětloval bývalý elektrikář.

Jeden leták zaslal i televizi Prima, což před soudem zdůvodnil tím, že chtěl před prezidentskou volbou varovat veřejnost, aby nevolila kandidáta vstřícného k migrantům, kterým byl podle něj Jiří Drahoš. Když se obžalovaného Baldy státní zástupce ptal, kde sbíral své informace o hrozbě islámu a imigrační vlně do Evropy, odpověděl: „Říkali to ve zprávách, internetu a sociálních sítích.“