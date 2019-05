Kopriva i Grycová si dle rozsudku mají odsedět šestnáct let ve vězení se zvýšenou ostrahou. Žena má navíc zaplatit tři miliony korun. „O vině obžalovaného v souvislosti s jeho doznáním nejsou pochyby. Co se týče viny obžalované, kromě jediného přímého důkazu, kterým je výpověď obžalovaného, můžeme pracovat jen se sérií nepřímých důkazů, kterých ale není málo," vysvětlil rozsudek soudce Miloš Žďárský.

Žena od začátku jakoukoli spojitost s pokusem o vraždu popírá. Podle soudce Žďárského na její vinu ukazuje například znalecký posudek z oboru psychiatrie, mobilní komunikace mezi ní a Koprivou nebo série nevěrohodných vysvětlení různých okolností činu.

Podle rozsudku měla Grycová vraždu manžela naplánovat kvůli touze po mnohamilionovém dědictví. „Motiv obžalované byl zjevně zištný. Šlo o majetek poškozeného, který mohla nabýt i rozvodem, forma dědictví pro ni byla ale významně výhodnější," uvedl soudce.

Kopriva pak měl být k vykonání vraždy motivovaný obdivem k milence, snahou zavděčit se jí a udržet si vztah. Žena mu také za vraždu měla slíbit mnohamilionovou odměnu.

S rozsudkem nesouhlasí ani jeden z obžalovaných, oba se na místě proti němu odvolali. Státní zástupce si ponechal lhůtu na rozhodnutí.

Proti rozhodnutí soudu se postavila i oběť, manžel obžalované, podnikatel František Divoký. Ten již dříve uvedl, že ve vinu své ženy nevěří. „Proti mé ženě je jediný důkaz, výpověď pana Koprivy. Dát jí trest šestnáct let, což je skoro trest smrti, na základě domněnek, je špinavost. Připadám si jak v padesátých letech nebo ve středověku. Ani na chvíli jsem si nepřipustil, že by mě chtěla zabít. To, že já jsem měl ji a k tomu milenku, a ona mě a k tomu milence, to je v dnešní době úplně normální," prohlásil.