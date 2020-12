S trestem 13,5 roku ve věznici se zvýšenou ostrahou odvezli zpět do vazby v Litoměřicích 28letého Tomáše Havlíčka. Loni na Štědrý den naplánoval v ústecké čtvrti Mojžíř vraždu svého 53letého otčíma jateční pistolí o ráži 9 milimetrů. Přidal mu ještě řeznými ranami nožem a paralyzérem, pak ho zbitého zamknul v garáži, odkud se mu díky všímavým kolemjdoucím naštěstí podařilo vyváznout.

Vraždu se dokonat nepodařilo. Poškozenému Milanu B. musí Havlíček podle zatím nepravomocného pátečního rozsudku krajského soudu zaplatit ještě 160 tisíc korun bolestného. Poškozený chtěl přes dva miliony za ztížení společenského uplatnění a nemajetkovou újmu. S jeho nárokem ho ale senát odkázal na občansko-právní řízení. Obžalovaný se odvolal, státní zástupkyně i zmocněnkyně poškozeného si na případné odvolání vzali lhůtu. Muž zůstává ve vazbě.

Havlíček se k zločinu v určitém rozsahu doznal už při čtvrtečním líčení. Hájil se však, že otčíma nechtěl zabít, jen postrašit. Podle senátu nicméně nevysvětlil, co tím sledoval. Nepřesvědčilo ho tedy tvrzení obžalovaného ohledně nedostatečné péče otčíma o jeho matku. „Tato obhajoba byla účelová a vedená snahou se z jednání vyvinit,“ řekl předseda senátu Jiří Blažek.

Klíčová byla výpověď Milana B. U něj se Havlíček krátce před zločinem ujistil, že se chystá do garáže. Teprve těsně předtím si také navlékl rukavice. Že se mu naplánovaná vražda napoprvé nepovedla, nemusela být podle senátu konečná. „Soud je přesvědčen, že jen díky přítomnosti svědkyň nedošlo k následnému jednání obžalovaného,“ upozornil Blažek.

Znalkyně Jindřiška Záhorská zkoumala obžalovaného z psychologického hlediska, nedošla k ničemu zvláštnímu. Podle ní jednal racionálně, útok nebyl nic spontánního, jateční pistoli měl ke zločinu připravenou týdny. Znalkyně v oboru lékařství Andrea Vlčková výslovně uvedla, že z jatečního přístroje vystřelil na spánek muže ze vzdálenosti pár milimetrů.

K výstřelu tedy oproti tvrzení obžalovaného nemohlo dojít omylem. „Jen dílem náhody nedošlo k zasažení mozkovny, k tomu stačil jen centimetr,“ upozornila Vlčková. To by vedlo k okamžitému nebo následnému úmrtí. Dílem náhody bylo i to, že při řezání otčíma nožem nebyly zasaženy podstatné tepny.

Havlíčkovi hrozilo za jeho loňský pokus o vraždu až 20 let odnětí svobody. Vzhledem k tomu, že jeho útok byl veden s rozmyslem, postupně a minimálně dvěma zbraněmi, bylo podle Blažka na místě uložit mu trest nad spodní hranicí zákonné sazby.