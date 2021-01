Pro krajskou kriminálku na Vysočině to byl kromě jedné vraždy a jednoho pokusu, jeden z nejzávažnějších případů loňského roku.

Tumidajewicz tehdy při vzájemné hádce hrozil s klackem v ruce v jedné a dlažební kostkou v druhé ruce nad hlavou svého soka. Když došlo na strkanici, Tumidajewicz do oběti strčil tak nešťastně, že napadený přepadl přes gril a nekoordinovaně spadl hlavou na beton.

Přestože oběť bezvládně ležela na zemi, Tumidajewicz muži třikrát velmi silně dupl na hlavu. Při čtvrtém nápřahu ho odstrčil jeden ze svědků incidentu, zřejmě tím zabránil nejhoršímu.

Poškozený utrpěl vážná zranění hlavy včetně otřes mozku, zhmoždění hlavy, krvácení do nosu, a oděrky na hrudníku, což si vyžádalo týdenní hospitalizaci v jihlavské nemocnici.

Podle znalců mohl napadený dopadnout mnohem hůř. Po kopancích na hlavu v kombinaci s tvrdou podložkou mu hrozilo vážné poranění mozku, nitrolební krvácení či zlomenina lebky.

Tumidajewiczovi za to hrozil trest od pěti do dvanácti let. Především i kvůli tomu, že se podobného násilí dopustil jako mladistvý před sedmnácti lety v Polsku.

Pěstmi a kopanci tehdy napadl jiného člověka tak brutálně, že mu vážně poranil hlavu a přivodil ochrnutí na polovinu těla. U soudu v Katowicích za to v roce 2004 dostal dva roky nepodmíněně. Krajský soud v Brně byl tentokrát ještě o dva roky přísnější. Rozsudek je pravomocný. Polák před soudem prohlásil, že je vinen a trest bez výhrad přijal. Vykonal by ho měl ve věznici s ostrahou. Za léčení oběti musí zdravotní pojišťovně zaplatit přes dvacet tisíc korun.