„Obrovská rána, šílený řev, křik dětí, panika." Tak popisují prodavačky obchodu s textilem první sekundy po nehodě, která se stala v úterý 9. dubna na Komenského náměstí v Polici nad Metují krátce před 16. hodinou. Osobní auto najelo do fronty lidí před stánkem se zmrzlinou a narazilo do vedle stojícího stánku pekárny, který poničilo. Přitom srazilo děti a jejich maminky. Zraněno bylo při nehodě celkem osm lidí, včetně řidiče.

Podle místních obyvatel se jedná o nebezpečné místo. „Všiml jsem si, že spousta řidičů, hlavně těch starších, už neví, co je to pravidlo pravé ruky. Zvlášť na této křižovatce. Jsou trošku zmateni," míní Jiří Lazarik, který bydlí nedaleko. Podle něho by se starým lidem, kteří jsou na tom v tomto směru špatně, měly rovnou odebírat řidičské průkazy.

Je tady chaos

Na nebezpečí v těchto místech poukazuje i zmrzlinářka Magdalena Křenová, která má ze stánku dokonalý výhled a přehled o dění na silnici. „Mam to tu jako na dlani. Je tu chaos. Jezdí sem kamiony zásobovat Penny Market, masnu… Sotva se tu vejdou, vyhýbají se," vypráví zmrzlinářka. Rovněž dodává, že situaci komplikují i starší lidé, kteří jezdí na nákupy na kolech. S plnými taškami v rukou pak lehce ztrácejí stabilitu. „Každou chvíli tu někoho sbírám ze země," říká.

Mnozí Poličtí se po úterní nehodě shodli na tom, že před stánkem chybí zábradlí, které by oddělovalo chodník od silnice a poskytovalo lidem ve frontě bezpečí. Uvítali by i instalaci zpomalovacího retardéru, a to i přesto, ze přímo s rychlostí zde problém není. „Lidé tu jezdí většinou pomalu, protože vědí, že se zde pohybují děti. Jak kdo a jak kdy. Je to člověk od člověka. Hlavně u zmrzliny by mělo být zábradlí nebo něco podobného. Je to tam dost nebezpečné," uvedla prodavačka z masny.

Soucit se zraněnými

Občané města i přilehlých vesnic jsou z celé události zdrceni. „To, co se stalo, je obrovská tragédie. Nemám slov. Zrovna před chvílí mi k tomu dcera posílala nějaké fotky," vyjádřil se k neštěstí Martin Moravec z nedalekého Bezděkova nad Metují.

Soucit se zraněnými a jejich blízkými projevil majitel poničené pekárenské buňky. „Čert vem stánek. O stánek a škodu vůbec nejde. Hlavně, aby ty děti byly v pořádku," řekl.

Ve vedlejším stánku mají stejné přání. Je jim líto také dětí, které byly včerejší hrůzné události svědky. Zmrzlinářka má proto v úmyslu dávat jim zmrzlinu zdarma. Stejně tak i zraněným dětem po jejich uzdravení. „Vždycky jim dám zmrzlinu zadarmo. Hlavně zdravíčko a ať jsou v pořádku", přeje si Magdalena Křenová.