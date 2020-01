Stalo se tak vloni 28. prosince kolem 21.15 hodin v jedné z bohumínských večerek. „Dosud neznámý a maskovaný pachatel vstoupil do večerky v době, kdy se obsluha v prodejně nacházela sama. Ihned u vstupu na ni namířil zbraň se slovy "Peníze" a pokynul zbraní směrem ke kase. Po otevření pokladny z ní odcizil veškeré bankovky," uvedla policejní mluvčí Karolína Bělunková.

Jelikož pachatel nebyl zřejmě s výši peněz spokojen, sdělil prodavačce, že je to málo. Ta mu ukázala další místo pod pultem, odkud odcizil další peníze a z prodejny utekl s několika tisíci korunami.

„Mělo se jednat o muže vyšší mohutnější postavy, byl maskován kuklou s otvory na oči a ústa, na nohou měl obuty černé sportovní tenisky. Vyzbrojen měl být krátkou střelnou zbraní, s největší pravděpodobností stříbrné barvy," říká dále mluvčí policie.

„Policie žádá občany, kteří by mohli poskytnout jakékoliv informace k totožnosti muže z přiloženého videozáznamu a fotografií, aby se obrátili na linku 158 či sdělili informace osobně na nejbližší policejní služebnu," dodala mluvčí s tím, že policie vše šetří jako podezření ze spáchání zločinu loupeže, za což může být pachatel potrestán trestem odnětí svobody v délce od 2 do 10 let.