Policisté v sobotu vyjížděli do Chráněné krajinné oblasti Brdy kvůli monitorovacím letům s dronem, které byly zaměřeny na odhalování rozdělaných ohňů. Přitom objevili dvě tábořiště nedaleko vrcholu Houpák.

„Dvě dvojice ve věku 20 až 30 let svým jednáním porušily lesní zákon a ve správním řízení jim hrozí pokuta až pět tisíc korun. Pokud by měly navíc rozdělaný oheň, pokuta by byla do výše 15 tisíc korun,“ uvedla policejní mluvčí Monika Schindlová s tím, že v loňském roce řešili policisté z obvodního oddělení Příbram-venkov celkem deset případů táboření s rozdělaným ohněm v lese.