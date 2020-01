Policie po muži intenzivně pátrá. Černice obsadili těžkooděnci a do akce byl nasazen i vrtulník. Podle informací z místa si muže všimla ředitelka, když přicházela ráno do práce. Muž se vymlouval, že hledá pokoj číslo 47, který však v hotelu vůbec není, choval se divně, a šel pryč. Proto se za ním personál vypravil. Zastavili ho až venku, kde na ně vytáhl zbraň.

Oslovení obyvatelé Černic se shodli, že něco podobného se v místě snad nikdy nestalo. "Vždycky to byla klidná čtvrť," řekla jedna z místních žen. Návštěvník Purkmistru, který patří mezi černické starousedlíky ale připomenul, že v minulosti v Černicích řádili zloději. "Snad šestkrát až sedmkrát tady vykradli baráky," řekl.

Policie po muži stále pátrá. "Má krátce střižené vlasy, na sobě měl mít oblečenou tmavou bundu do pasu, světlé kalhoty - pravděpodobně džíny a okolo krku silnější řetízek či řetízky," uvedla k jeho popisu mluvčí policie, která zároveň žádá o pomoc veřejnost. "Pokud máte informace, které by mohly s pátráním pomoci, konktaktujte nás neprodleně na lince 158," naléhá Hokrová. Vzhledem k tomu, že hledaný muž by mohl být ozbrojen, nepokoušejte se jej zadržet.