"Pakliže (šibenice) nesměřuje k nějaké konkrétní pohrůžce osobě či skupině osob a symbolizuje nesouhlas třeba s politikou, problematikou vzdělávání a podobně, z našeho pohledu je to krajně nešťastný, ale bez dalšího nikoli nezákonný projev," řekl Vondrášek.

Na Malostranském náměstí v Praze demonstranti mimo jiné vztyčili makety šibenic symbolizujících podle nich pandemický zákon. Na ně pověsili pytle s nápisy "Ekonomika" či "Vzdělávání". Šibenice na demonstraci už před týdnem kritizovali mnozí politici jako nemístné vyhrožování násilím. Makety šibenic se objevily už při některých demonstracích v minulosti, policie je ani dříve nehodnotila jako přestupek, protože nebyly namířeny proti konkrétní osobě.

"Používání tohoto symbolu v této chvíli třeba stejně jako používání symbolu židovské hvězdy považuju za něco přinejmenším nevkusného, každopádně nevhodného a něco, s čím se jako demokrat vnitřně smířit nedokážu," řekl Rakušan. Zastal se ale policistů, kteří podle něj nemohou zasáhnout, pokud není nenávist určena konkrétní osobě nebo skupině osob.

"Není tam napsáno jméno nějakého konkrétního člověka, žádné politické strany, žádné skupiny obyvatel. A v této chvíli si můžeme myslet, že je to nevkusné, ale není páchán žádný trestný čin. Policie se musí řídit zákonem, ne tím, co se nám líbí, nebo nelíbí, nebo co nám přijde nevkusné," dodal Rakušan.

Akceptuje, že lidé dávají pod okny Sněmovny najevo svůj názor. "Ten pandemický zákon měl být tím, aby do budoucna nemusel být aktivován nouzový stav jako ten extrémní právní instrument," poznamenal ministr.

O víkendu na svém blogu uvedl, že odborníci ministerstva vnitra navrhnou kroky, jak by se dal sjednotit přístup příslušných orgánů k incidentům, jako byla právě maketa šibenice na demonstraci minulý týden.

V úterý uvedl, že na vnitru bude působit skupina, která se bude dlouhodobě zabývat projevy nenávisti a jejich případným postihováním, a to v reálném prostoru i na sociálních sítích. "Budeme se bavit se sociology, s lidmi, kteří rozumí té společenské tenzi, která kolem nás je, abychom přišli s takovými opatřeními, která by byla do budoucna schopná nějakým způsobem toto mírnit," řekl Rakušan.