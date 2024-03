Se zlomenou čelistí skončil dvanáctiletý Marek z Karlových Varů, žák šesté třídy, kterého 8. března letošního roku brutálně napadl o rok starší klient Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc SOS Sluníčko, jež spadá do areálu SOS vesničky v Doubí. „Syna čeká operace levé čelisti,“ svěřuje se redakci nešťastná maminka. Je rozhodnutá podat žalobu na SOS Dětské vesničky.

Čtrnáctiletý mladík napadl chlapce v Doubí. Kopal ho i do obličeje | Video: Deník/se svolením

O incidentu Deník informoval a zveřejnil video, které si další chlapec během napadení pořídil. Záznam končí tím, že agresor chlapce kope do obličeje. Útoku přitom přihlíželo několik dětí. „Ten kluk, co mého syna napadl, ho k natáčení prý donutil. Vyhrožoval mu, že pokud tak neučiní, zmlátí i jeho. Takto vyhrožoval i ostatním dětem, které u toho byly, že pokud přivolají pomoc, bude zle,“ říká Markova maminka, která je rozhodnutá Vesničku SOS žalovat.

Vážným případem dětské brutality se zabývá policie i orgán sociálně-právní ochrany dětí (OSPOD). Policisté během tohoto týdne už zahájili vůči agresorovi úkony v trestním řízení. „Přijali jsme oznámení o napadení nezletilého chlapce, kterým se v současné době zabývají policisté z Obvodního oddělení Karlovy Vary – město. Mají k dispozici videozáznam, na kterém je zachyceno napadení, a v současné době jej vyhodnocují. Ve věci byly zahájeny úkony trestního řízení pro podezření ze spáchání ublížení na zdraví a výtržnictví. Jakmile bude možné poskytnout bližší informace, učiníme tak,“ uvádí mluvčí policie Jan Bílek.

Na videu, je vidět, jak trojice chlapců sleduje útok jejich staršího kamaráda, který se snaží povalit na zem jiného hocha. Tak dlouho s ním smýká za hecování zbytku party, až ho nakonec dostane na zem. „Ty mr… gadžovská,“ ozývá se z hloučku. Nejstarší chlapec následně zaklekne na oběť, začne do něj bušit, klečí mu na hlavě a přitom na něj křičí: „Co je ty zmr..!“ Napadený hoch se nemůže bránit. Mladší agresora chválí: „Dobrý.“ Zároveň se ho ale jeden snaží od napadeného odtáhnout. Ten toho ovšem nenechává. „Kdo mi dal facku? Komu budeš dávat pěstí? Omluv se!“ Pak se útočník zvedá, napřahuje pravou nohu a i když se se oběť snaží chránit obličej rukama, agresor ho kopá do obličeje.

„Na nahrávce videa už ale není, že pak si do mého Marka koply i další děti. Bylo jich tam osm, na videu jsou vidět čtyři včetně toho útočníka. Co jsem se dozvěděla, tak sedm z nich má být klienty SOS vesničky a útok na Marka není prvním na děti mimo toto zařízení,“ tvrdí matka Marka.

Mluvčí organizace SOS Dětské vesničky Michaela Poláková reaguje, že incidentu se měl vedle agresora účastnit jen jeden další klient SOS vesničky. „Je to ten, co říká, aby toho nechal. Ostatní děti mají být podle našich informací místní. Nevíme o žádném dalším konfliktu, kterého by se měli dopustit naši klienti,“ vysvětluje mluvčí Poláková a pokračuje: „Chlapec, který útočil, je v zařízení od ledna a je to jeho první incident. Je klientem Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc SOS Sluníčko, kam jsou umisťovány děti týrané nebo zanedbávané, proto jejich chování může být problematické.“

I když útočník na videu říká něco v tom smyslu, že napadený měl dát někomu facku a pěstí, Markova maminka oponuje, že to tak není. „Oba chodí do jedné školy, kde už před časem měli spolu nějaký problém. Pak si to vyříkali. V ten pátek 8. března šli ven a přitom si kluci vymysleli, že Marek roznáší nějaké lži. Nikomu nic neudělal a najednou se něj ten útočník vrhl. Můj syn neměl nikdy ve škole žádný konflikt. Když jsem šla za tím klukem, co mého syna zmlátil a ptala se ho, zda to má zapotřebí, začal mi neuvěřitelně sprostě nadávat,“ vypráví Markova maminka.

Zmláceného dvanáctiletého Marka pak parta nechala na místě ležet a odešla. Ten přitom nemohl ani popadnout dech. „Jediný, kdo mu pomohl, byl ten, který natáčel to video. Poskytl mu první pomoc, pomohl mu na nohy a odvedl ho domů,“ líčí matka. Ta přitom ani dlouhé hodiny po tom nevěděla, co strašného se jejímu synovi stalo. „Nesvěřil se mi. Neměl žádné oděrky, žádné viditelné modřiny. Až v sobotu mi to řekl, protože ho pusa velmi bolela. V tento den se ke mně dostalo i to video,“ dodává žena, která je nakonec ráda, že záznam se na veřejnost dostal a lidé tak uvidí, co se mezi dětmi děje.

Zdroj: Deník/se svolením