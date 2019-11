Podle státního zástupce Milana Vagaia se na obžalovaného pravděpodobně obrátil příbuzný se žádostí o pomoc. „Jeho rodinný příslušník podle všeho unikal v autě před policií. Važan mu pomohl zakrýt to tím, že našli někoho, kdo to vzal na sebe,“ uvedl.

Když se následně přišel na policii doznat údajný řidič prchajícího auta, obžalovaný policista s ním sepsal výpověď. Při prohlídce kamerových záznamů pak neinformoval ostatní policisty o tom, že na záběrech je někdo jiný. „Byl jsem požádán o pomoc a vyslýchal jsem podezřelého. Následný záznam, který mi ukázali, jsem už neřešil,“ řekl Važan na svoji obranu.



Za oba činy mu soud ve středu uložil osmnáct měsíců ve vězení podmíněně a zákaz zaměstnání u Policie České republiky na pět let. Važan ale plánuje podat dovolání na Nejvyšší soud. „Byl jsem u sboru šestnáct let, ten skutek by mi nestál za to, abych to zahodil,“ dodal.

BARBORA NEŠPOROVÁ