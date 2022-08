Video: Skákal po střechách a vykrádal hotely, při útěku ho překvapily eskalátory

/FOTOGALERIE/ Šestatřicetiletý recidivista se snažil vyhnout nástupu do výkonu trestu, kradl po celé Praze, na Václavském náměstí se například během jediné hodiny vloupal do tří hotelů a jednoho obchodu. Nakonec doplatil na to, že se snažil v metru utéct policii po eskalátorech, které jely v opačném směru.

Kliknutím zvětšíte Kliknutím zvětšíte

Pronásledování muže v metru. | Foto: Policie ČR