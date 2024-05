Policie v pátek ráno zasahuje na gymnáziu v Litvínově. Dostala totiž oznámení o tom, že do budovy násilně vnikla neznámá osoba. Studenti i pedagogové byli evakuováni.

V Želenicích na Mostecku došlo k násilnému trestnému činu. Ilustrační foto.

"Přijali jsme oznámení o násilném vstupu osoby do budovy gymnázia v Litvínově. Na místě aktuálně zasahuje několik policejních hlídek včetně policejního psovoda a speciální pořádkové jednotky. Ze školy jsme evakuovali několik desítek studentů do přistavených autobusů," uvedla v pátek ráno policie na síti X. Studentská ulice a okolí Gymnázia T. G. Masaryka je v době zásahu uzavřena, studenti čekají v autobusech k povolení návratu do školy.

Policie uvedla, že podezřelá osoba by neměla být ozbrojena, neevidovala ani žádné zranění. Po 9. hodině pak informovala, že dotyčného zadržela: "Policisté ve spolupráci s Městskou policií Litvínov omezili podezřelou osobu na osobní svobodě. I nadále probíhá prohlídka budovy."

Podle informací Radiožurnálu šlo o muže, který vnikl do budovy už ve čtvrtek večer a strávil v ní noc. V pátek ráno pak podle kamerových záznamů budovu Litvínova opustil, krátce na to byl zadržen při krádeži v prodejně potravin.

