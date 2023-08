Zásah na hudebním festivalu v Milovicích: Policie našla drogy u desítek lidí

Od středy 3. srpna provádí policie kontrolní akci na festivalu Let It Roll v Milovích na Nymbursku, který pokračuje až do sobotní noci. Reguluje dopravu a kontroluje přijíždějící. Zahájila trestní řízení za držení většího množství drog, včetně extáze, pervitinu nebo kokainu.

Kliknutím zvětšíte Kliknutím zvětšíte

Z hudebního festivalu Let it Roll v Milovicích | Foto: Deník/Michal Bílek