Redakce Deníku se snažila náměstka Hladíka kontaktovat. Jeho telefon byl ale vypnutý. Náměstek a místopředseda KDU-ČSL se k celé situaci vyjádřil na webových stránkách lidovců. „Dnes jsem byl kontaktován policií a byl jsem požádán o přístup do mé kanceláře, což považuji v kontextu vyšetřování za samozřejmost. Zároveň mě policie požádala, abych přišel podat vysvětlení, k čemuž jsem samozřejmě připraven,“ uvedl Hladík.

Kauza přidělování bytů v Brně: Policie zajistila majetek obviněného Červinky

O případném dalším postupu nominace na pozici ministra životního prostředí bude ve čtvrtek podle stranických stanov jednat celostátní výbor KDU-ČSL na svém plánovaném a pravidelném setkání. Podle ČTK však už vicepremiér a předseda KDU-ČSL Marian Jurečka požádal kancelář Pražského hradu o zrušení setkání lidoveckého kandidáta s prezidentem Milošem Zemanem, které bylo stanoveno na stejný den. Zrušení schůzky prezident odsouhlasil.

„Můžeme potvrdit, že v budovách magistrátu provádí policie úkony v trestním řízení. Samozřejmě jsme nápomocni. Myslím, že chod úřadu jako takového to nijak neohrozilo,“ sdělil mluvčí magistrátu Filip Poňuchálek.

Vaňková: Koaliční jednání pokračují

K razii se vyjádřila i primátorka Markéta Vaňková. „Od tajemníka magistrátu mám potvrzeno pouze to, že v budově nové radnice a stejně tak na bytovém odboru na Malinovského náměstí probíhají nějaké úkony. Žádné jiné informace zatím nemám. S panem Hladíkem jsem se zkontaktovat nepokoušela. Od devíti hodin od rána máme koaliční jednání a věnujeme se věcem, které jsou pro nás vzhledem k blížícímu se ustavujícímu zastupitelstvu v tuto chvíli podstatné,“ uvedla Vaňková.

Vaňková rovněž aktuálně nedokáže říct, jestli se nové události promítnou do probíhajícího koaličního vyjednávání. „Zatím nic takového nepadlo, protože skutečně nevíme, čeho se policejní zásah týká, takže nemůžeme předjímat, že by to mělo mít nějaký dopad. Jednáme tak, jak jsme včera předpokládali,“ dodala Vaňková. Primátorka neví ani, zda bude razie předmětem čtvrtečního zastupitelstva.

Kauza městských bytů v Brně: Někteří zadržení se už přiznali, dva jsou ve vazbě

Jen stroze se k zásahu na brněnském magistrátu vyjádřil mluvčí Národní centrály proti organizovanému zločinu Jaroslav Ibehej. „Náš útvar dnes provádí úkony trestního řízení. Podávání informací má vyhrazeno Vrchní státní zastupitelství v Olomouci,“ uvedl.

Státní zástupkyně Petra Lastovecká sdělila, že Národní centrála proti organizovanému zločinu vede pod jejím dozorem trestní řízení pro podezření ze spáchání zvlášť závažného zločinu účasti na organizované zločinecké skupině a podplácení. „V tento okamžik lze s ohledem na zákonné omezení poskytování informací v přípravném řízení jen stručně konstatovat, že policejní orgán nyní na několika místech provádí jednotlivé úkony trestního řízení. Domovní prohlídky a prohlídky nebytových prostor jsou prováděny na základě konkrétních soudních příkazů,“popsala Lastovecká.

Z důvodu existence vazebních důvodů je nyní zadrženo deset lidí. „Předmětem prověřovaní jsou aktivity, k nimž docházelo v souvislosti s činností konkrétní městské společnosti a dále v souvislosti s privatizací městských domů v Brně a dotačními podvody páchanými na území města Brna,“ nastínila Lastovecká.

Policisté nedávno v Brně zasahovali kvůli bytům ve spojitosti s radnicí Brno-střed. V souvislosti s touto městskou částí je obviněno osm lidí, dva z toho jsou ve vazbě. Jedním z nich je předseda bytové komise a politik ODS Otakar Bradáč, druhým jednatel realitní kanceláře Zdeněk Červinka.

Posun v kauze přidělování bytů v Brně-středu: Radní odvolali Bradáče z funkce

Policisté jsou podle České televize aktuálně také v areálu Pískovny Černovice. Městská firma je v úterý uzavřena z technických důvodů. Informují o tom na webu firmy. Jedním z jednatelů společnosti je černovický místostarosta Jiří Hasoň za KDU-ČSL, druhým černovický zastupitel Jiří Novotný za ČSSD.

„Pokud je to pravda, předpokládám, že se to někdo dozví a oznámí mi to. Nebudu v tuto chvíli volat ředitelům všech městských společností, jestli náhodou u nich není policie, tudíž předpokládám, že pokud skutečně taková městská firma existuje, příslušný pracovník bude informovat vedení města. Zatím se ale tak nestalo,“ sdělila primátorka Markéta Vaňková.

Policie zasahovala i na dalších místech

Policie podle všech informací kromě budovy magistrátu na Dominikánském náměstí, bytovém odboru na Malinovského náměstí a areálu Pískovny Černovice zasahovala i na černovické radnici a bytovém odboru radnice Brno-sever. „Policisté komunikovali s tajemníkem a zajišťovali nějaké materiály, které potřebují v rámci vyšetřování,“ potvrdil starosta městské části Brno-sever Martin Maleček.

Po razii v Brně stíhají žalobci osm lidí. Viní je z účasti ve zločinecké skupině

To starostka Černovic Petra Quittová byla obeznámena pouze s přítomnosti policie na radnici, o zásadu v černovické pískovně nevěděla. „Já mohu potvrdil pouze, že byli u nás na radnici,“ sdělila.

Zásah se konal podle Deníku N i u předsedy představenstva firmy Sako Brno a lidovce Filipa Ledera. Podle ČTK stejně jako Hladík chyběl na jednání o brněnské koalici.