Minulý týden se na policii obrátilo několik rodičů chlapců ve věku od 10 do 15 let, kteří se s mužem setkali. Popis cyklity byl ve všech případech shodný.

"Mělo by se jednat o muže ve věku 30 až 40 let, střední postavy a výšce 170 cm. Muž měl mít rezavé vousy a mluvit česky. Na sobě měl mít černočervený cyklistický dres a rukavice, cyklistické brýle se zelenými obroučkami a oranžovožlutými skly a na hlavě bíločervenou helmu. Měl by se pohybovat na horském celoodpruženém jízdním kole v černočervené barvě," popsala hledaného muže mluvčí Iva Kormošová.

Dotyčného muže vypátrali na záznamech, ale neznají jeho totožnost. Obrací se proto na veřejnost. Kdo muže pozná, ať zavolá na linku 158. Policisté uvítají jakékoliv informace, které by pomohly s objasněním případu. Mluvčí policie zároveň apeluje na rodiče, aby aby svým dětem připomněli zásadu, aby se s cizími lidmi nedávali do řeči, nebrali od nich žádné dárky a nikam s nimi nechodili.