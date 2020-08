Vnučka měla podezření, že může být v ohrožení života. Policisté oznámení na místě prověřili a zjistili, že na klepání a zvonění nikdo nereaguje. Zároveň se přesvědčili o pravdivosti přísloví "důvěřuj, ale prověřuj".

Přestože sousedé tvrdili, že žena odcestovala na chatu mimo Prahu, muži zákona se s tímto tvrzením nespokojili a rozhodli se byt zkontrolovat vizuálně přes balkón, který se nacházel v prvním patře.

Zdroj: Policie ČR

"Jeden z policistů za pomocí druhého vylezl na balkón, kde uviděl na zemi ležet bezvládné tělo starší ženy. Jelikož byly balkonové dveře pootevřené, dostal se bez užití násilí dovnitř," informovala mluvčí pražské policie Violeta Siřišťová.

U ženy zkontroloval životní funkce a zavolal na místo záchranku. Spolu s kolegy a její sousedkou pětaosmdesátiletou ženu uložili do stabilizované polohy a zabalili ji do izotermické fólie. Následně si ohroženou ženu, která s největší pravděpodobnosti prodělala mozkovou mrtvici, převzali přivoláni záchranáři, kteří ji převezli do nemocnice," doplnila.