Obětí možného sexuálního napadení na festivalu Let It Roll je třicetiletá žena. Musela vyhledat ošetření v nemocnici.

Policie dostala ohlášení, že k činu na hudebním festivalu Let It Roll v Milovicích mělo dojít v pátek 4. srpna mezi půl jednou a zhruba čtvrtou hodinou ráno. Vyšetřování je ale komplikované. „V dané věci je zatím spousta nejasností a my se v tuto chvíli snažíme velice detailně prověřit a dokumentovat časovou osu, kdy a co se stalo v době, kdy mělo k tomuto napadení dojít,“ uvedla mluvčí středočeské policie Vlasta Suchánková.

Zatím policie jistě ví, že k činu došlo po konzumaci alkoholu ženy a že kvůli zranění byla ošetřena v nemocnici. „Zjišťujeme opravdu veškeré okolnosti a detaily tohoto případu a naší prioritou je zjistit, kdo ženu napadl a zranil. V dané věci jsme již zahájili úkony trestního řízení a vedeme prověřování pro možné podezření ze spáchání trestného činu znásilnění,“ doplnila Suchánková.

K incidentu se vyjádřilo i vedení festivalu a možný čin odsoudilo. „Jakékoliv formy násilí nebo obtěžování jsou v přímém rozporu s myšlenkami a hodnotami našeho festivalu. Festivalová ochranka a další personál jsou instruováni k nulové toleranci těchto jednání a pokud by je zaznamenali, k vyvedení jejich původce z areálu festivalu bez možnosti návratu," ubezpečil ředitel festivalu Let It Roll Ondřej Vrba.

S policií jedná festival v součinnosti. "Za dvacet let existence festivalu jsme se nesetkali s podobným případem, přesto jakékoliv obdobné podezření bereme vážně a jsme připravení i nadále maximálně možně dopomoci k objasnění případných podezření a zároveň k neustálému zlepšování standardů bezpečnosti na našem festivalu,“ doplnil Vrba.