Poslankyni Poslanecké sněmovny za SPD a zároveň zastupitelku Karlovarského kraje Karlu Maříkovou prověřují pro podezření ze spáchání přečinů hanobení národa, rasy policisté z druhého oddělení obecné kriminality Územního odboru Karlovy Vary.

Původem zdravotní sestra z Ostrova asi před rokem na svém facebookovém profilu na adresu migrantů napsala: „Je zakázané dovážet invazivní nepůvodní druhy rostlin a zvířat na území EU. Muslimští imigranti také nejsou původními obyvateli Evropy a stejně jako invazivní druhy znamenají nečekané šíření a postupné vytlačení původních obyvatel Evropy. Proto by měli mít také zákaz vstupu na území EU.“

„Mohu potvrdit, že kriminalisté prověřují podezření ze spáchání přečinů hanobení národa, rasy, etnické nebo jiné skupiny, kterého se mohla dopustit poslankyně Poslanecké sněmovny. Vzhledem k tomu, že dosavadní výsledky prověřování směřují k nutnosti vydání dalšího rozhodnutí ve věci, které nelze učinit bez souhlasu příslušné komory parlamentu, byla zažádána Poslanecká sněmovna prostřednictvím jejího předsedy o udělení souhlasu s trestním stíháním. Do rozhodnutí tohoto orgánu nebudeme sdělovat bližší informace,“ uvedl mluvčí policie Jakub Kopřiva.

Sama Maříková se ke kauze nechtěla vyjadřovat. „Podle informací, které mám, skutečně už policie požádala předsedu o vydání k trestnímu stíhání,“ řekla jen krátce během přestávky zasedání parlamentu.

O případu už vědí i její kolegové z krajského zastupitelstva. „Je to osobní záležitost paní Maříkové, a proto k tomu zatím nebudu nic říkat,“ poznamenal karlovarský hejtman Petr Kubis (ANO).

Podle opozičního krajského zastupitele a senátora Jana Horníka (STAN) byla slova Maříkové za hranicí. „Vyjádření o zákazu vstupu na území EU je nemístné a celé to přirovnání je zkrátka nevhodné. Já sám nesoudím lidi podle toho, jakou mají barvu pleti, ale podle toho, co dělají. Je ovšem pravda, že by ti, co se někam stěhují, měli dodržovat a respektovat místní zvyky. Migraci se ale nevyhneme, žijeme v globálním světě,“ dodal senátor.