Kvůli podezření ze spáchání trestného činu popírání, zpochybňování, schvalování a ospravedlňování genocidia stíhají policisté člověka, který loni v červnu při akci nymburských komunistů vyvěsil vlajku s písmenem Z.

Ruská vlajka se symbolem Z. | Foto: ilustrační foto Deník

Uvedla to Česká televize, která se odvolává na informaci Štěpána Brunclíka, okresního státního zástupce Nymburk.

Skutek se stal loni 25. června při akci nymburských komunistů. Tehdy na jednom ze stánků visela ruská vlajka se symbolem, který používá Rusko v souvislosti s agresí proti Ukrajině. Velké písmeno Z bylo vytvořeno ze svatojiřské stuhy. Vlajka sice po zásahu policejní hlídky ze stánku zmizela, ale na základě trestního oznámení Policie ČR začala případ prověřovat. Nyní, v lednu, pak zahájila trestní stíhání jednoho člověka. Pokud se policistům podaří prokázat jeho vinu, hrozí mu vězení v trvání až tří let.

Policie kvůli ruské vlajce na akci komunistů podezírá muže z podpory genocidy

Jak uvedla ČT, policisté v souvislosti s tím prošetřují také video, které ukazovalo na FB nymburských komunistů policejní dokument. Ten sděluje, že případ kolem ruské vlajky před Obecním domem v Nymburku policie odkládá. To ale policie nepotvrdila a naopak prohlásila, že se jedná o podvrh, který nikdy nesepsala a nerozeslala. Policisté proto začali vyšetřovat, kdo falzifikát vyrobil a jak se dostal do rukou komunistického funkcionáře Zdeňka Milaty. Právě on ho zveřejnil na FB okresní organizace KSČM.

Z dokumentu nymburského okresního soudu, který má ČT k dispozici, vyplývá, že falešný dokument se jmény policistů i kulatým úředním razítkem vytvořila žena, která ho potom přes Facebook poslala právě Milatovi. Ten údajně uvěřil, že je dokument pravdivý. Soud ženu za padělání a pozměnění úřední listiny v listopadu pravomocně potrestal roční podmínkou.

Loňské akce komunistů s grilováním masa a zpěvem se uskutečnila na ploše před Obecním domem. Ze snímků na sociálních sítích je patrné, že se jí zúčastnil například bývalý místopředseda KSČM Josef Skála, v v červnu pravomocně odsouzený za popírání katyňského masakru spáchaného Rusy. Na akci byl také předseda Okresního výboru KSČM Zdeněk Milata či lídr nymburských komunistů v loňských komunálních volbách Dominik Karpíšek.