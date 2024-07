„Od včerejšího dne se zabýváme případem, kdy zatím neznámý muž napadl v Plzni v pozdních večerních hodinách v lokalitě ulice Radčická a Ke Slonům mladou ženu, které způsobil zranění v oblasti hlavy. Poškozené se měl vyptávat na to, zda s ním nechce mít sex, načež žena začala křičet a dotyčný z místa utekl,“ uvedla v úterý večer policejní mluvčí Iva Vršecká.

„Dnes v odpoledních hodinách, tedy s určitou časovou prodlevou, jsme přijali oznámení od další ženy, která nám sdělila, že byla ve stejné lokalitě v inkriminovanou dobu znásilněna. V současné době se plzeňští kriminalisté věnují tedy i prověřování tohoto případu,“ konstatovala Vršecká, která potvrdila, že je pravděpodobné, že by oba činy mohl mít na svědomí jeden a tentýž muž. Je zdánlivého stáří 20 - 25 let, cca 175 centimetrů vysoký, hubené postavy, má krátce střižené blond vlasy a tvář bez vousů. Na sobě měl tmavou bundu na zip, pod ní bílé triko bez nápisů a černé kalhoty.

„Na základě prověřování vyšla najevo i další informace, že se v obou případech měl dotyčný pohybovat v doprovodu dívky či ženy, která na sobě měla oblečenou červenou mikinu/bundu s kapucí,“ konstatovala Vršecká s tím, že z důvodu probíhajícího trestního řízení, a také s ohledem na ochranu obětí trestných činů, není možné k případům sdělit podrobnější informace.

„Nejen s ohledem na tyto dva případy doporučujeme ženám, které se musí pohybovat samy ve večerních nebo nočních hodinách, aby se vyhýbaly, pokud je to možné, odlehlým místům nebo lokalitám, které nejsou osvětleny. V žádném případě nechceme vzbuzovat paniku, ale považujeme za důležité veřejnost na tyto skutky upozornit,“ řekla Vršecká. Každého, kdo by měl jakékoliv informace, které by přispěly k objasnění těchto skutků, prosí policie, aby se ozval na linku 158 nebo zašel na nejbližší policejní služebnu.