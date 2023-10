Policie již zřejmě zná pachatele, kteří zavraždili Přemysla Holmika, starostu vesničky Myslinka na Plzeňsku, jehož tělo bylo nalezeno v ohořelém autě v lese na Tachovsku. Šlo o vraždu jako vystřiženou z 90. let minulého století.

„V souvislosti s prověřováním tohoto případu se policistům podařilo zadržet tři podezřelé osoby. V současné době probíhají procesní úkony a případem se i nadále zabývají krajští kriminalisté. Jakmile to bude možné, budeme informovat o dalším vývoji trestního řízení,“ uvedla bez bližších podrobností ve čtvrtek před polednem policie na sociální síti X.

Podle zjištění Deníku byla trojice podezřelá z vraždy pozatýkána ve středu, v akci byla i zásahová jednotka. Zda byly motivem finance, neboť zavražděný starosta byl bohatý podnikatel, který dříve působil na vysokém manažerském postu ve významné firmě, odmítla krajská policejní mluvčí Pavla Burešová sdělit, stejně jako to, zda mají někteří z vytipovaných pachatelů blízké osobní vazby na zavražděného.

Tělo starosty Holmika bylo nalezeno ve středu 4. října v lese mezi Benešovicemi a Milíkovem na Tachovsku v autě, které někdo zapálil. Když dorazili na místo přivolaní hasiči, byl už vůz shořelý. Pitva později prokázala, že byl muž ve voze zavražděn.

Lidi v Myslince vražda šokovala. „Je to tu poslední dobou hrozné, napřed tu otrávili několik psů a teď vražda starosty. Pro tak malou obec je toho už moc. Je to šokující,“ řekl Deníku krátce poté, co byla zjištěna identita zavražděného, jeden z obyvatel Myslinky. S lidmi v obci se shodl, že starosta Holmik toho pro obec hodně udělal a byl velmi oblíbený.

