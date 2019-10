Policisté u chovatelky zasahovali od dopoledních hodin a ještě okolo patnácté hodiny byli stále na místě.

„Probíhají zde úkony trestního řízení kvůli podezření z týrání zvířat. V rámci domovní prohlídky bylo zajištěno přes třicet psů,“ sdělila policejní mluvčí Tereza Neubauerová.

Starosta města Milan Rác uvedl, že problémy s chovatelkou trvají několik roků. „Je to myslím pět, šest let. Byť jsme podávali dotazy na příslušné orgány, pořád se to nedařilo omezit,“ řekl.

„Množství psů velmi obtěžovalo sousedy zápachem a hlukem. Paní do domu nikoho nepouštěla. Myslím, že to byla taková typická množírna,“ dodal starosta Rác.

Krajská veterinární správa pro Olomoucký kraj kontrolovala chovatelskou stanici ve Zlatých Horách za poslední tři roky opakovaně.

„Zjistili jsme, že psi jsou chováni v nevhodných podmínkách a nebylo o ně řádně pečováno. Měli zdravotní potíže. Dvakrát jsme proto dávali podnět na obec s rozšířenou působností,“ uvedla Hana Brázdová, vedoucí Odboru ochrany zdraví a pohody zvířat Krajské veterinární správy pro Olomoucký kraj.

To už bylo příliš

Naposledy vyjeli veterináři na místo letos posledního července. Chovatelka tehdy ukázala padesát zvířat, kříženců Jorkšírského teriéra, ale jak veterináři zjistili, část psů zatajila.

„To už bylo příliš. Dali jsme podnět obec s rozšířenou působností, odborné vyjádření a návrh na odebrání zvířat,“ zdůraznila Brázdová.

Mezitím byl podán podnět policii pro podezření ze spáchání trestného činu týrání zvířat a případ začala vyšetřovat policie.

Při dnešní domovní prohlídce bylo na místě odebráno osmatřicet psů. Podle informací Deníku byla část zvířat během víkendu převezena jinam.

Podle odborníků se jednalo o typickou množírnu psů, kdy majitelka zájemci vybrala pejska, kterého odblešila, vykoupala a načesala, aby za štěně získala požadované tři až čtyři tisíce korun.

„Množírnám přejí lidé, kteří se nezajímají o původ psa, nechtějí vidět rodiče, podmínky chovu. Jedině zodpovědný přístup budoucího majitele psa může těmto praktikám zabránit,“ uzavřela Brázdová.