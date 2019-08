„Z předběžných výsledků provedené pitvy vyplývá, že na smrti ženy nese vinu cizí osoba. Případem se intenzívně zabývají kriminalisté z odboru obecné kriminality Krajského ředitelství policie kraje Vysočina ve spolupráci se svými kolegy z územního odboru Havlíčkův Brod,“ konstatovala Dana Čírtková.

Zda je obětí osmačtyřicetiletá Jitka Zachariášová z Havlíčkova Brodu, po níž celý minulý týden pátrali příbuzní i policie, zjistí až testy DNA. I proto byl její profil mezi pohřešovanými lidmi v policejní databázi i v pondělí stále aktivní.

„Totožnost musí definitivně potvrdit až výsledek genetického srovnání odebraných vzorků,“ podotkla Čírtková s tím, že kriminalisté ale už pracují s tím, že jde s největší pravděpodobností o pohřešovanou ženu.

Kriminalisté navíc žádají veřejnost o spolupráci. Uvítali by především svědectví řidičů, kteří si mohli všimnout pohybu podezřelého vozidla, které od sobotní půlnoci 27. července do nedělního odpoledne 28. července odbočovalo z hlavní silnice I/38 k rybníku v blízkosti silnice mezi obcemi Kámen a Habry nebo najíždělo na hlavní silnici od rybníka.

„Stejně tak bychom potřebovali svědectví od případných svědků, kteří si všimli v téže době pohybu vozidla nebo osob přímo na hrázi rybníka. Kromě toho by kriminalisté potřebovali případné záznamy z palubních kamer umístěných v autech,“ specifikovala prosbu mluvčí.

Co přesně se ženě stalo, a proč se ocitla tak daleko od domova, odkud odešla bez dokladů a mobilního telefonu pouze na procházku se psem, je zatím záhadou. Kromě vraždy není vyloučeno ani to, že se mohla stát například obětí dopravní nehody. Viník se pak zbavil jejího těla do rybníku, který je na dohled od hlavní silnice.

Tajemstvím zatím zůstává i to, co se stalo s jejím psem – Bišonkem bílé barvy slyšící na jméno Justína. „Pejska jsme zatím nenašli,“ uvedla Dana Čírtková.

Jitka Zachariášová odešla i s psíkem ze svého bydliště v neděli krátce po deváté hodině dopoledne. Rodině se v průběhu dne vůbec neozvala. Při odchodu na sobě měla šaty fialovo černo bílé barvy v délce ke kolenům, džínovou bundu a botasky. Ještě v neděli začali po ženě pátrat desítky policistů, hasičů a nasazen byl opakovaně také policejní vrtulník. Policie intenzivně pátrala mimo jiné i v místech kudy žena pravidelně s pejskem chodila, prověřili přístupové cesty a lesy v okolí ale pátrání bylo negativní. Po ženě pátrali i policejní potápěči ve vytipovaných vodních plochách.