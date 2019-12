„Policisté zjišťují, kdo tu fotografii vyhotovil a kdo ji poskytl veřejnosti. Zabýváme se i komentáři, které se objevily pod fotografií,“ uvedla mluvčí moravskoslezské policie Pavla Jiroušková. O jaký trestný čin by se mohlo jednat, mluvčí nesdělila. „Jsme na prvopočátku, takže uvádět právní kvalifikaci je zavádějící,“ řekl Jiroušková.

Policie při vyšetřování spolupracuje i s Fakultní nemocnicí Ostrava. Právě odtud přišel podnět k prošetření. „Požádala jsem vedení, aby to prověřilo,“ uvedla Zuzana Sargová, předsedkyně největší odborové organizace Fakultní nemocnice Ostrava.

„Nechci spekulovat o tom, kdo mohl fotografii pořídit. Je ale třeba viníka najít a potrestat,“ uvedla Sargová s tím, že by mělo jít o exemplární trest. Šéfka největší odborové organizace si však neumí představit, že by autorem mohl být někdo ze zdravotníků.

„Máme etické normy a etické závazky. Pokud by to byl někdo ze zdravotnického personálu, je to velmi špatné,“ řekla Sargová s tím, že trestem by mohlo být i okamžité propuštění z práce. „I když jsme odbory a chráníme zaměstnance, tak chráníme samozřejmě i jméno fakultní nemocnice,“ uzavřela Sargová.

V ostravské nemocnici se střílelo již dříve

Střelba ve Fakultní nemocnici Ostrava, při které v úterý zemřelo šest lidí a další tři byli zraněni, není prvním případem, kdy útočník v tomto zdravotnickém zařízení zmáčkl spoušť zbraně. Střílelo se již před několika roky, konkrétně červnu 2014 na psychiatrickém oddělení. Pacient, který přišel na ambulantní vyšetření, napadl pracovníka ostrahy. Zmocnil se jeho legálně držené zbraně a vystřelil. Strážnému se posléze podařilo získat pistoli zpět. Vše se naštěstí obešlo bez zranění.

Takto událost popsala policie: „Pacient na oddělení psychiatrie napadl pracovníka ostrahy přivolaného lékařem. Při incidentu se zmocnil legálně držené krátké střelné zbraně zaměstnance ostrahy. Výhrůžky pak gradovaly dalším fyzickým incidentem. Muž ze zbraně vystřelil. Pracovníkovi ochranky se následně podařilo pistoli získat zpět do své moci.“

Policisté zajistili zbraň, střelivo i další stopy. Agresor skončil na psychiatrii. „Jednalo se o extrémně agresivního pacienta psychiatrického oddělení, ke kterému byla přivolána ochranka. Byl to ambulantní pacient. Vše se odehrálo v čekárně, ve které se v té době nikdo další nenacházel,“ sdělilo vedení nemocnice.