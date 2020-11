V sobotu před polednem byla policejní hlídka přivolána k případu muže, který rozbil skleněnou láhev o projíždějící automobil v ulici Pod Šancemi v Praze 8. Hlídka se s mužem střetla u autobusové zastávky. Policista bez roušky surově chytil staršího muže, který také roušku neměl, smýkl s ním na lavičku a následně ho udeřil do tváře.

To už dorazila na místo další hlídka a policista si nasadil roušku. Muž sedící na lavičce si ji začal nasazovat také, ale vzápětí roušku strhl a odhodil na zem. Následovala další rána, kterou policista bez ohledu na přítomnost několika kolegů muži uštědřil.

Zareagoval ministr i policejní ředitel

Podnapilý muž byl nakonec omezen na svobodě a převezen na policejní služebnu. Zodpovídat ze svého chování se ovšem bude i zasahující policista. Jeho případným přečinem se bude zabývat Odbor vnitřní kontroly pražské policie.

1/2 Jsem neskutečně zklamaný z toho, co jsem dnes viděl. Chování policisty je naprosto nepřijatelné a neomluvitelné. Nešlo samozřejmě o kontrolu roušky na zastávce, zachycen je závěr služebního zákroku, kdy tento muž s dvěma promile a láhví v ruce demoloval projíždějící vozidla. — Jan Švejdar (@jan_svejdar) October 31, 2020

Na video zveřejněné na sociálních sítích reagoval Ministr vnitra Jan Hamáček (ČSSD) i policejní prezident Jan Švejdar. Ministr vyzval policejního prezidenta aby incident prověřil. Jan Švejdar na twitteru uvedl, že je „neskutečně zklamaný z toho, co dnes viděl. Chování policisty je naprosto nepřijatelné a neomluvitelné." „Jeho selhání vrhá špatné světlo na celý policejní sbor. O to více v době, kdy musíme jít příkladem. Je mi to moc líto a veřejnosti se upřímně omlouvám,“ dodal policejní ředitel.