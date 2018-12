Praporčík Martin Filip ze středočeských Milovic už 12 let slouží u policie, ale s takovým případem se ještě nesetkal. Příběh odstartoval 2. května chvilku před půlnocí. „Dostali jsme na linku 158 oznámení o poškození dveří do panelového domu,“ líčí policista. V tu chvíli ještě netušil, jaké dramatické chvilky ho za pár minut čekají.

Praporčík Martin Filip zachránil život krvácejícímu muži. | Foto: Deník / Miroslav Jilemnický

Místo činu se nacházelo ve čtvrti Mladá ve Spojovací ulici. Vstupní dveře do paneláku měly skutečně rozbité sklo. „Když jsem přišel blíž, viděl jsem, že je na místě hodně krve. Vzal jsem baterku a šel jsem po té krevní stopě,“ vybavuje si Filip.

Ušel asi 200 metrů po té samé ulici, až došel k dalšímu paneláku. Zazvonil na jednoho z obyvatel, který mu otevřel, a policista dál pokračoval podle krevních stop až do nejvyššího patra.

Klika od krve a klíče zvenčí v zámku. Bylo jasné, že tady rozhodně není něco v pořádku. „Odemkl jsem si a vešel dovnitř. Hned za dveřmi v předsíni kdosi ležel v tratolišti krve. Muž byl v té době ještě při vědomí, ale později se mi začal ztrácet. Zavolal jsem na linku 155 pro pomoc,“ popisuje Filip sled událostí.

Sám začal okamžitě zjišťovat rozsah poranění. V první chvíli to vypadalo, že muž má ránu přímo na těle. Byl celý od krve, a tak nebylo na první pohled zřetelné, odkud červené proudy tečou.

Záchrana cizího života

„Nakonec jsem řeznou ránu objevil na pravé ruce v části nad loktem. Šlo zřejmě o tepenné krvácení. Okamžitě jsem se vydal do koupelny, kde jsem hledal nějaký ručník, bohužel jsem ho nenašel. Musel jsem použít jeho tričko. Zaškrtil jsem mu to nad tou ránou, aby to dále neteklo,“ vypráví policista, který svým duchapřítomným jednáním v tu chvíli skutečně zachraňoval cizí život.

Ještě než přijel lékař a dal mu infuzi, tak jsem na něj celou dobu mluvil a snažil se ho udržet při vědomí. Říkal jsem mu, ať mi něco poví o sobě, zkrátka aby cokoliv říkal a neusnul,“ vybavuje si policista.

Pravděpodobná verze událostí

A k čemu tedy vlastně došlo? Policisté znají jen pravděpodobnou verzi.

„Šel odněkud a měl sebou kolo. Patrně byl pod vlivem alkoholu a u domu s těmi rozbitými dveřmi zřejmě zavrávoral a propadl skleněnou výplní, kde si způsobil tu řeznou ránu. Ovšem přímé svědky události nemáme, to se jen domníváme, že takhle se to stalo,“ vysvětluje Filip.