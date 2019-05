Na to, že civilista s policejním průkazem v kapse vyvázne bez potrestání, upozornila v sobotu večer televize Prima. Generální inspekce bezpečnostních sborů (GIBS), která okolnosti případu zkoumala, dospěla k závěru, že dotyčný nespáchal trestný čin – nicméně jeho počínání by mohlo vykazovat znaky kázeňského přestupku.

Případ byl proto postoupen k řešení nadřízenému služebnímu funkcionáři s personální pravomocí, uvedla mluvčí GIBS Ivana Nguyenová. Nadřízený však už záležitost nemá s kým řešit, vyplývá ze sdělení mluvčí policejního prezidia Evy Kropáčové. Protože dotyčný po události požádal o odchod do civilu a na konci dubna služební poměr ukončil, touto formou ho potrestat nelze. Řešit věc v kázeňském řízení už není možné.

Nijak neoznačená modrá Škoda Fabia s ústeckou registrační značkou, za jejímiž skly probleskovala modrá světla napodobující majáky, předjela jiného řidiče v neděli 10. března na silnici u Medonos. Vystoupil muž, který se označil za policistu (přičemž měl i kartičku s nápisem Policie) a hovořili o sankci za spáchání hned několika dopravních přestupků. Jak nečekaně vstoupil do hry, tak stejně neočekávaně odjel, když chtěl zastavený šofér prověřit jeho příslušnost k Policii ČR prostřednictvím linky 158.

Na základě videozáznamu ze zastaveného auta nejprve policisté z Mělnicka zahájili pátrání po řidiči, který zřejmě vystupuje jako falešný policista – i oficiálně se tehdy mluvilo o tom, že podobných případů mohlo být víc – to však bylo záhy zrušeno. Ukázalo se, že šlo o muže, který v řadách policie skutečně pracuje. Jozef Bocán z policejního prezidia následně uvedl, že s ním bylo zahájeno kázeňské řízení. Tehdy nadřízený o případném trestu rozhodnout mohl – nicméně případ byl ještě předán GIBS k posouzení, zda nebyl spáchán trestný čin. Než padlo rozhodnutí, že nebyl, policista už přestal být policistou.

Lze předpokládat, že nyní už vlastník modré fabie jezdí s odmontovanými „majáky“. Nejen kvůli rozruchu, který případ v březnu vyvolal, ale třeba i z důvodu, že v původní konfiguraci by vozidlo sotva mělo šanci úspěšně projít prohlídkou ve stanici technické kontroly.

Sdělení, že případ budící pozornost zřejmě vyšumí bez potrestání, však rozhodně nelze brát jako návod k možné nápodobě. Pokud by si podobným způsobem zahrál na kovboje běžný občan, stíhání pro podezření ze spáchání trestného činu by se zřejmě rozjelo bez diskusí. V prvním plánu by nejspíš přicházelo v úvahu kvalifikování takového skutku jako poškození cizích práv, případně přisvojení pravomoci úřadu – trestní zákoník by však mohl nabídnout i další paragrafy. A v případě uznání viny u soudu by z toho mohl koukat pobyt v chládku až na dva roky.