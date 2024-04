Policie dopadla zloděje, který v říjnu 2022 z hrobu tragicky zesnulého ostravského policisty Pavola Kikloše (31 let) ukradl dvě medaile. Nepochopitelný čin tehdy šokoval celou veřejnost. Pachatelem je dvaačtyřicetiletý muž. Podle informací Deníku se ke všemu přiznal a medaile vydal.

Pavol Kikloš zemřel ve službě v červenci 2020 v Praze při dopravní nehodě. Tu zavinila opilá řidička se dvěma promile alkoholu v rychlosti více než 200 kilometrů za hodinu.

Kromě zloděje se podařilo zajistit i samotné medaile, což nesmírně potěšilo maminku Pavola Kikloše. „Mám ohromnou radost. Chtěla bych policistům za jejich práci moc poděkovat. Že to nevzdali a pokračovali v pátrání,“ řekl Deníku Marta Kiklošová.

Hyenismus! Z hrobu ostravského policisty Pavola Kikloše někdo ukradl medaile

Ke krádeži došlo v říjnu 2020 na hřbitově v Ostravě-Vítkovicích, kde je policista pochován. Zloděj odtrhl plastové kryty vitrín vyřezaných v náhrobní desce. Vzal čestnou medaili a medaili ředitele moravskoslezské policie.

Policie se případem od samého začátku intenzivně zabývala, později ale vyšetřování odložila s tím, že se pachatele nepodařilo dopadnout. Nezapomněli však… „Policisté odvedli skvělou práci, jsem na ně pyšná,“ dodala maminka, které budou medaile v nejbližší době předány.

Medaile nechá doma

Jen několik dnů po krádeži medailí v říjnu 2020 obdržela Marta Kiklošová nové medaile, které od té doby zdobí hrob jejího syna. „Naštěstí je už nikdo neukradl. Ty původní medaile, až mi je přinesou, si nechám doma pro případ, že by se to stalo ještě jednou. Ale doufám, že k tomu nedojde,“ uvedla maminka.

Že měl zloděj medaile u sebe, překvapilo policisty i Martu Kiklošovou. „Myslím, že byly od samého začátku neprodejné. Hodně se o tom psalo, byly zveřejněny fotografie. Možná se je neúspěšně pokoušel prodat nebo se po medializaci zalekl a nechal si je,“ nastínila varianty Marta Kiklošová. Muž je obviněn z krádeže, na kterou zákon pamatuje až dvouletým trestem.

K tragické nehodě došlo 5. července 2020 v Praze. Do služebního vozu ostravských policistů vracejících se z Prahy narazilo zezadu ve dvousetkilometrové rychlosti auto značky Mercedes řízené Jitkou Rudovičovou. Ta měla v krvi přes dvě promile alkoholu. Následky byly hrozivé. Pavol Kikloš sedící vzadu zemřel. Další policista a jeho kolegyně utrpěli těžká zranění. Následky mají dodnes.

Osudného dne šla Jitka Rudovičová s manželem a dětmi do bazénu. Její muž údajně flirtoval s cizí ženou. Ve vzteku proto vypila větší množství alkoholu. Pak společně odjeli domů, kde došlo k prudké rodinné hádce. To potvrdil i její manžel, který jí dal dvě facky. Když poté kouřil na balkoně, zaregistroval, že nasedla do vozu. Vzápětí se v dalším autě vydal za ní. Řidička nejprve cestou způsobila drobnou nehodu, od níž ujela. Pak následoval tragický náraz. Jitka Rudovičová si prý vybavuje pouze scénu z bazénu, poté začala vnímat až situaci, kdy byla po nehodě u svodidel. Co bylo mezi tím, údajně neví. Řidička již byla pravomocně odsouzena k deset rokům vězení.

Soudní anabáze

Tragická dopravní nehoda byla nejprve souzena jako nedbalostní ublížení na zdraví s následkem smrti se sazbou dva až osm let. S tím ale nesouhlasil ostravský advokát Petr Kausta, jenž zastupoval pozůstalé po Pavolu Kiklošovi a těžce zraněnou policistku. Argumentoval tím, že řidička svou zběsilou jízdou ohrozila řadu dalších vozidel. Opakovaně navrhoval zvážení změny právní kvalifikace na obecné ohrožení. Dokonce nechal vypracovat znalecký posudek, na jehož základě skutečně došlo k překvalifikaci na obecné ohrožení.

Případem se zpočátku zabýval Obvodní soud pro Prahu 4, po změně kvalifikace jednání vedl Městský soud v Praze, který Jitce Rudovičové vyměřil třináct let vězení. Žena se proti verdiktu odvolala k pražskému vrchnímu soudu, který jí trest snížil o tři roky na deset let. Jitka Rudovičová se poté obrátila na Nejvyšší soud. Její dovolání však bylo podáno po zákonem stanovené lhůtě. „Nezbylo než rozhodnout, že se dovolání obviněné odmítá jako opožděně podané,“ zdůvodnil Nejvyšší soud.