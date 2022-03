„Muž středního věku utrpěl vícečetná poranění v oblasti trupu, byl v době příjezdu záchranářů při vědomí, ale jevil známky šokového stavu a byl v ohrožení života. Po podání léků, infusních roztoků a dalších opatřeních byl letecky transportován do Ostravy,“ oznámil mluvčí zdravotnické záchranné služby Lukáš Humpl. Místní sdělili, že šlo o rozvedeného Petra, čtyřiačtyřicet let.

„Ošetřen musel být i druhý muž, poranění měl středně závažná a neohrožovala jej na životě. Přepraven byl na chirurgii ve spádové nemocnici,“ pokračoval Humpl. Bystřičtí k tomu upřesnili, že to byl Luboš, sedmašedesát let. Do jejich obce se přistěhoval z Ostravy poté, co tady zdědil domek po své mamince. Opravil ho a posléze tu ubytoval i syna; děti tam patrně nebydlely.

Policie prostřednictvím mluvčí Daniely Vlčkové potvrdila „závažný násilný zločin“, který se stal na Frýdeckomístecku, podezřelého v péči zdravotníků a pokračující prověřování týmem kriminalistů. O události z obydlí Z. každopádně usedlíci z Bystřice mluvili jako o drsném útoku, po němž prý bylo na místě spousta krve. Táta se synem se napadali snad nožem či sekyrkou?

„Vztahy v rámci některých rodin nebývají ideální. Tohle je bohužel náš případ,“ prozradil zdroj z vesnice. Luboš i Petr podle něho byli rozvedení, žili jako „dva chlapi v chalupě“. Na druhou stranu je ale nevídávali sedět po hospodách. Bystřický starosta Roman Wróbel se k tomu odmítl vyjadřovat, ještě ve středu okolo poledne ostatně měl kvůli incidentu u Z. schůzku s vyšetřovateli.

Bystřice nad Olší za dlouhá léta nic podobného nepamatovala, na Frýdeckomístecku to byl první letošní násilný (zatím však oficiálně nekvalifikovaný) zločin. Mezi sousedy Luboše a Petra se též vedly různé řeči, včetně toho, že mladší je po smrti. „Nikoliv. Pacient leží u náš ve vážném stavu, ale je mimo ohrožení života,“ informovala Petra Petlachová z Fakultní nemocnice Ostrava.