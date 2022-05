VIDEO: Policisté hledají muže podezřelého ze znásilnění dětí

Pět dětí ve věku od 7 do 11 let zneužil zatím neznámý pachatel, kterého policisté hledají v Praze. Aktuálně se obrátili na veřejnost, zda by jim pomohli najít muže, se kterým potřebují mluvit.

Kriminalisté řeší případ, kdy zatím neznámý pachatel sexuálně zneužil pět dětí. | Video: Policie ČR