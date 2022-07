Z obavy, že jde o vůz převážející nelegální migranty, vyrazily na místo další policisté. Auto řídil osmapadesátiletý státní příslušník Turecka a v dodávce vezl dalších devět mužů. „Hlídce nepředložili žádné doklady, které by je opravňovaly k pobytu na území České republiky. Podle prvotního šetření na místě policisté zjistili, že se zřejmě jedná o státní příslušníky Turecka,“ doplnila Čírtková.

Podezření policistů se potvrdilo – devět mužů ve věku od dvaceti do třiačtyřiceti let mělo skutečně státní občanství Turecka a všichni se snažili dostat nelegálně do zemí Schengenského prostoru. Cílovou zemí se měla stát Spolková republika Německo. „Během provádění prohlídky jsme navíc zajistili u třiadvacetiletého cizince občanský průkaz Bulharské republiky, který jevil známky padělání a pozměnění. Tento cizinec se tak mohl dopustit přečinu padělání a pozměnění veřejné listiny, proto ve věci vedeme zkrácené přípravné řízení,“ uvedl vedoucí cizinecké policie na Vysočině Oldřich Chaloupka.

Policisté se zaměřili i na řidiče. „Muže zadrželi jako osobu podezřelou z přečinu organizování a umožnění nedovoleného překročení státní hranice a eskortovali ho do policejní cely k provedení dalších úkonů v trestním řízení. Ve věci vedeme zkrácené přípravné řízení,“ sdělila mluvčí.

Všech devět migrantů policisté ve čtvrtek umístili do zařízení pro zajištěné cizince. Řidič vozidla byl po provedených procesních úkonech v trestním řízení, se souhlasem státního zástupce, propuštěn na svobodu.