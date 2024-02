Pořádný rébus řeší nyní východočeští kriminalisté, kteří ve středu obvinili 67letého muže z Pardubicka ze zločinu vraždy spáchané formou spoluúčasti. Spolu s ním již obvinění z vraždy a únosu čelí další tři muži. Chybí jen oběť, kterou má být Pavel Matuška, jenž byl v roce 2022 unesen.

Ilustrační snímek. | Foto: ČTK

Kde je? A je ještě naživu? Takové otázky kladou východočeští policisté čtveřici mužů, kteří jsou podezřeni z únosu a vraždy 40letého muže, který byl v prosinci roku 2022 přepaden před svým domem v Hradci Králové a později unesen. Od té doby je stále v seznamu pohřešovaných. „Včerejšího dne krajští kriminalisté obvinili 67letého muže z Pardubicka ze zvlášť závažného zločinu vražda spáchaného formou účastenství,“ uvedla ve čtvrtek večer k případu mluvčí královéhradeckých krajských policistů Iva Kormošová.

Podle stanice Prima CNN je uneseným mužem Pavel Matuška z Hradce Králové, jeho zmizení si měl objednat známý advokát z Pardubic.

Muži strážci zákona mu kladou za vinu, že si na podzim roku 2022 měl objednat usmrcení zmíněného nyní nezvěstného čtyřicátníka. Podle Prima CNN šlo o expřítele jeho dcery. V polovině května loňského roku už kriminalisté zadrželi tři muže (44, 49 a 60 let) z Brněnska, kteří jsou podezřelí z mužova zmizení.

Pohřešovaný Pavel Matuška.Zdroj: PČR

„Že jsem si měl zřejmě objednat zmizení a likvidaci bývalého přítele mojí dcery, to je nesmysl, je to úplná kravina,“ řekl podle zpravodajského serveru obviněný advokát u okresního soudu v Hradci Králové, který ve čtvrtek rozhodoval o jeho umístění do vazby.

Dva obvinili ze zvlášť závažného zločinu vraždy a jednoho ze zvlášť závažného zločinu zbavení osobní svobody. „Všichni čtyři obvinění jsou stíháni vazebně. Třem hrozí trest odnětí svobody na 15 až 20 let nebo trest výjimečný a jednomu vězení na pět až 12 let,“ doplnila mluvčí.

Zdroj: PČR