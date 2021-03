Šokující nález v pondělí ohlásila policistům mladá běžkyně. V Píseckých horách, v lokalitě zvané Ptáčkovna objevila při víkendovém výběhu lidské ostatky. Na místě leželo celkem jedenáct lebek. Některým z nich chyběla čelist.

Lebky byly na svahu v lese volně rozházené na listí. Podle policie šlo o pozůstatky různého stáří i doby úmrtí. „K lebkám vyjížděla výjezdová skupina kriminalistů i koroner. Prvotní rozbor odhalil, že nejstarší lebky by mohly být 80 let a nejmladší 15 let od úmrtí,“ sdělila písecká policejní mluvčí Kamila Čuřínová Ingrišová.

Zatím prý ale není příliš pravděpodobné, že by lebky pocházely z trestné činnosti. Stejného názoru je i žena, která poblíž lokality venčila psa, ale nepřála si být jmenována. „Viděla jsem tady policejní auta, která se otáčela nahoře u lomu. Nález mě překvapil, ale je tady nedaleko lesní hřbitov, tak ty kosti možná budou pocházet odtud,“ zamyslela se nad nálezem pejskařka.

Žádné jiné kosti policisté v lese nenašli. „Další okolnosti a podrobnosti k nálezu by měly poskytnout zadané expertizy,“ dodala policejní mluvčí Kamila Čuřínová Ingrišová. Vyšetřování podle ní může trvat i několik měsíců.

"Další okolnosti a podrobnosti k nálezu by měly poskytnout zadané expertizy," doplnila mluvčí policistů Kamila Čuřínová Ingrišová.