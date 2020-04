Policejní hlídka krátce po sedmé hodině vyjížděla, na základě informace od operačního důstojníka, k ženě stojící v okně bytu v sedmém patře panelového domu.

„Již při příchodu k domu policisté spatřili ženu, která stála mezi okny na parapetu. Během chvíle vyběhli nahoru a dostali se do bytu. Jeden z policistů začal z okna pokoje s ženou opatrně komunikovat. Všimnul si, že se žena drží pouze jednou rukou hromosvodu. Ve chvíli, kdy druhý z policistů z vedlejší místnosti strhnul pozornost ženy na sebe a žena dala nohu mimo parapet a sunula se po hromosvodu dolů, tak policista ženu silně uchopil oběma rukama za pas a strhnul jí do bytu. Ležící ženu pak následně na zemi uklidňoval až do doby příchodu záchranářů,“ řekla policejní mluvčí Veronika Hyšplerová.