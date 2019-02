Zachránit lidský život se podařilo policistům pprap. Petru Krupovi a pprap. Vladislavu Klimešovi z obvodního oddělení Karlovy Vary – město. Ženě, která se chystala skočit z Chebského mostu do řeky Ohře, v jejím pokusu zabránili.

Policisté zachránci pprap. Petr Krupa a pprap. Vladislav Klimeš (zprava). | Foto: PČR

Policisty brzy ráno operační důstojník poslal jako jednu ze sloužících hlídek v Karlových Varech na Chebský most, kde se u zábradlí podezřele pohybovala žena.

„Když oba policisté dorazili k mostu, žena už stála za zábradlím. Na policisty vystupující z auta křičela, ať se k ní nepřibližují nebo skočí dolů. Poté jim ještě několikrát zopakovala, že už nechce žít. Karlovarští policisté ale v tomto vypjatém okamžiku, kdy šlo o vteřiny, zachovali chladnou hlavu a s ženou začali komunikovat,“ uvedl mluvčí krajské policie Jakub Kopřiva.

Díky profesionálnímu, ale zároveň i lidskému přístupu, si u ženy získávali stále větší a větší důvěru. Po několika minutách se dvojice policistů, která ženě čin neustále rozmlouvala, dostala blíže k zábradlí. Ve vhodný okamžik policisté ženu chytili za paže a přetáhli ji zpět přes zábradlí. „Vše se seběhlo velice rychle. Jednali jsme instinktivně a jsem velmi rád, že to celé nakonec takhle dopadlo. Do podobné situace jsem se dostal víceméně poprvé, a protože dopadla výborně, tak z toho mám dobrý pocit,“ uvedl pprap. Vladislav Klimeš, který u policie slouží necelých šest let.

Jeho kolega pprap. Petr Krupa je o něco málo zkušenější. „U policie jsem přes deset let, ale podobné situace zase až tak často neřešíme. Důležité je jednat rychle a za každou cenu se snažit toho člověka zachránit, to je nejdůležitější. Nám se to povedlo a jsem za to samozřejmě nesmírně rád,“ dodal Krupa.