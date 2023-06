Policisté měli na záchytce v Jihlavě brutálně zkopat muže. Opilec si to vymyslel

Policisté měli na záchytce v Jihlavě kopat do ležícího opilce, kterého tam přivezli. Kromě nejméně deseti kopanců do celého těla mu měli uštědřit ještě asi deset ran pěstí. Incident se měl stát loni v dubnu. Napadeným měl být šestačtyřicetiletý Jozef Polke původem ze Slovenska. Na záchytce ještě vyřvával, že si to s policisty vyřídí. Jak slíbil, tak také udělal. Když vystřízlivěl, šel ještě tentýž den na jihlavskou pobočku GIBS a podal na policisty trestní oznámení - že ho bezdůvodně brutálně zmlátili.

Záchytná stanice v Jihlavě. | Foto: poskytla Nemocnice Jihlava

„Inspekce nakonec případ uzavřela s tím, že se nic takového nestalo a obvinění, která proti policistům muž vznesl, označila za nepravdivé,“ konstatoval jihlavský žalobce Ivo Novák, který na Polkeho podal k jihlavskému soudu obžalobu pro křivé obvinění policistů. Soud případ řešil v pondělí 29. května. Polkemu hrozilo až pět let vězení. Ten však na svém tvrzení, že ho oba policisté zmlátili, setrval i u soudu. „Prakticky pokračoval v tom, že policisty křivě obviňoval i před soudem,“ podotkl Novák. Šéf táborského fotbalu Petr Kolář přišel o trezor. Byly v něm šperky za miliony Incident se měl stát loni 29. dubna kolem čtvrt na dvanáct na protialkoholní záchytné stanici v ulici U Cvičiště v Jihlavě. Podle Polkeho se to stalo tak, že ho nejprve napomenul vedoucí záchytky Lukáš Černý, aby si sedl na židli. Když neuposlechl, ošetřovatel ho strhnul na zem, a poté ho měli oba policisté bezdůvodně fyzicky napadnout. Dostat měl nejméně deset ran pěstí a stejný počet kopanců. Lékaři v nemocnici mu zjistili pouze povrchové poranění vlasové části hlavy a zhmoždění hrudníku. To si ale mohl způsobit i jinde a jinak. „Pokud si pan vedoucí Černý vzpomíná, tak šlo o člověka, který byl agresivní spíše slovně než fyzicky. Vyhrožoval, že si to s nimi vyřídí. S podobnými reakcemi se na záchytce setkávají naši pracovníci prakticky denně. Setkávají se s mnoha výhrůžkami, a podle vedoucího by naopak oni mohli být na policii každou chvíli,“ uvedla mluvčí jihlavské nemocnice Monika Zachrlová. Záchytku zřizuje nemocnice od března 2019. Dříve spadala pod Služby města Jihlavy. Žena ukradla dva nanuky a nealko pití. Odsedí si za to bezmála rok „Opilci byli schopni místnosti prakticky zdevastovat. Zničili matrace i bezpečnostní kamery. Někteří byli schopni i pomazat zdi výkaly. I z toho mála, co v místnostech bylo, často moc nezbylo,“ zavzpomínal na staré časy mluvčí jihlavských služeb Martin Málek. Jozef Polke nakonec od jihlavského soudu odešel s trestem za přečin křivého obvinění na dvanáct měsíců. Do vězení ale nakonec nemusí. Vzhledem k polehčujícím okolnostem mu soud trest podmíněně odložil na zkušební dobu třiceti měsíců. Polke ale s rozhodnutím soudu nesouhlasil a podal si odvolání. Případem se tak ještě bude muset zabývat Krajský soud v Brně.

